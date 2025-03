XRP unter Druck: Trader-Legende Peter Brandt warnt vor 50-Prozent-Einbruch

Die beliebte Kryptowährung XRP steht möglicherweise vor einem drastischen Kursrückgang. Der renommierte Trader-Veteran Peter Brandt hat eine beunruhigende Prognose veröffentlicht, in der er auf ein potenzielles Abwärtspotenzial von fast 50 Prozent hinweist. Seine technische Analyse basiert auf einem klassischen Head-and-Shoulders-Muster, das auf eine Trendwende hindeutet.

Technische Analyse zeigt beunruhigendes Kursmuster

Peter Brandt, eine respektierte Stimme in der Trading-Community, warnt vor einem massiven Kursrutsch bei XRP. Seinen Analysen zufolge könnte der Preis auf etwa 1,07 US-Dollar fallen, falls die wichtige Widerstandszone um 3,0 US-Dollar nicht überwunden wird. Brandt verglich XRP sogar mit früheren Sammlerobjekt-Hypes wie Beanie Babies und Pet Rocks, was seine Skepsis gegenüber dem langfristigen Wert der Kryptowährung unterstreicht.

Die negative Prognose stützt sich auf ein "klassisches komplexes" Head-and-Shoulders-Muster im Chart, eine Formation, die typischerweise eine Trendwende von aufwärts zu abwärts signalisiert. Laut Brandt ist der Markt für XRP stark spekulativ geprägt, was die Anfälligkeit für heftige Korrekturen erhöht. Er empfiehlt, unterhalb von 1,9 US-Dollar keine Long-Positionen zu halten, während Kurse über 3,0 US-Dollar ein positives Signal darstellen würden.

Wal-Aktivitäten verstärken Abwärtsdruck auf XRP

Die Marktsituation wird zusätzlich durch signifikante Wal-Bewegungen kompliziert. In den vergangenen 48 Stunden wurden Verkäufe im Volumen von über einer Milliarde XRP beobachtet. Diese Entwicklung verstärkt die Unsicherheit, da große Marktteilnehmer häufig vor der breiten Masse agieren und damit Trends vorgeben können.

Der aktuelle Kurs von XRP liegt bei etwa 2,07 US-Dollar und verzeichnete im Tagesverlauf einen Rückgang von 5,2 Prozent. Seit Jahresbeginn steht die Kryptowährung insgesamt nur minimal im Plus. Während einige optimistische Stimmen wie der Trader Cheds weiterhin Chancen für die Bullen oberhalb von 2,00 US-Dollar sehen, mahnt die technische Analyse zur Vorsicht. Sollte XRP den gegenwärtigen Verkaufsdruck nicht ausgleichen können, wächst das Risiko für einen weiteren Absturz in Richtung des von Brandt prognostizierten Kursziels.

MIND of Pepe: Innovativer Presale kombiniert Meme-Kultur mit KI-Technologie

Während XRP unter Druck steht, zeigt sich im Memecoin-Sektor eine interessante Entwicklung. Das Projekt MIND of Pepe erregt Aufmerksamkeit durch seinen innovativen Ansatz, der Meme-Kultur mit künstlicher Intelligenz verbindet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pepe-Tokens, die oft nur von kurzlebigem Hype leben, implementiert MIND of Pepe ein autonomes KI-System, das soziale Netzwerke nach Trading-Chancen durchsucht.

Der MIND-Token befindet sich aktuell noch in der Presale-Phase und ist zu einem Preis von 0,0036379 US-Dollar erhältlich. Das Projekt hat bereits beachtliche 7,7 Millionen US-Dollar eingesammelt und bietet Investoren zusätzlich attraktive Staking-Möglichkeiten mit bis zu 290 Prozent APY. Für Krypto-Enthusiasten, die nach Alternativen zu traditionellen Coins suchen, könnte MIND of Pepe mit seiner Kombination aus Meme-Appeal und technologischer Innovation eine interessante Option darstellen.

