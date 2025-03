Bitcoin-Erholung in Sicht: Plan B prognostiziert Kursverdopplung in 2025

Der Bitcoin durchläuft aktuell eine Korrekturphase, die einige Marktbeobachter bereits als Ende des Bullenmarktes interpretieren. Doch renommierte Analysten sehen die Situation deutlich optimistischer und prognostizieren für die kommenden Monate eine starke Erholungsrallye. Besonders der bekannte Experte Plan B spricht von einem massiven Potenzial für die Mutter aller Kryptowährungen.

Analysten sehen Bitcoin nach Korrektur vor neuer Rekordjagd

Am 20. Januar erreichte Bitcoin sein bisheriges Rekordhoch bei 109.000 US-Dollar, bevor eine Korrektur einsetzte, die den Kurs zeitweise unter 80.000 US-Dollar drückte. Diese Entwicklung hat viele Anleger verunsichert, doch Plan B widerspricht der These vom Ende des Bullenmarktes entschieden. In einer detaillierten Analyse auf der Social-Media-Plattform X zeigt der Experte anhand verschiedener technischer Indikatoren und dem Verhalten des Kurses zu den 200-Tage-Linien, dass sich Bitcoin weiterhin in einem soliden Aufwärtstrend befindet.

Der Analyst verweist insbesondere darauf, dass ein echter Bärenmarkt erst nach einer deutlichen Divergenz der arithmetischen und geometrischen 200-Tage-Linie auftritt - ein Muster, das aktuell nicht zu beobachten ist. Seinem wiederkehrenden Preisentwicklungsmuster folgend, könnte Bitcoin nach 20.000 US-Dollar in 2022, 40.000 US-Dollar in 2023 und 80.000 US-Dollar in 2024 bereits in diesem Jahr die 160.000 US-Dollar-Marke erreichen, was fast einer Verdopplung vom aktuellen Niveau entsprechen würde.

Wall Street bleibt bullish für Bitcoin mit Kurszielen bis 200.000 US-Dollar

Die positive Einschätzung von Plan B steht nicht allein. Das Wall Street Analystenhaus Bernstein hält unbeirrt an seinem Kursziel von 200.000 US-Dollar für Bitcoin im Jahr 2025 fest und bezeichnet diese Prognose sogar als konservativ. Unter der Leitung von Gautam Chhugani weisen die Experten auf verschiedene positive Faktoren hin, die weitere Kurssteigerungen unterstützen könnten.

Besonders die anhaltenden Zuflüsse in Bitcoin-ETFs und die angekündigte strategische Bitcoin-Reserve in den USA werden als wichtige Treiber genannt. Die institutionelle Adoption von Bitcoin beschleunigt sich zudem durch das Engagement von Staatsfonds wie dem aus Abu Dhabi und weiteren großen Investoren. Diese Dynamik könnte laut den Analysten den Kryptomarkt in den kommenden Monaten deutlich nach oben treiben.

Bitcoin Bull Token: Ein Presale mit einzigartigem Belohnungssystem

Anleger, die vom prognostizierten Bitcoin-Anstieg profitieren möchten, werfen zunehmend einen Blick auf den Bitcoin Bull Token. Dieses innovative Krypto-Projekt bietet ein einzigartiges Konzept, bei dem Investoren belohnt werden, wenn Bitcoin bestimmte Kursmarken erreicht. Konkret sind Token Burns beim Durchbruch von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar geplant, während bei Überschreiten der Marken von 150.000, 200.000 und 250.000 US-Dollar Airdrops echter Bitcoins stattfinden sollen.

Mit diesem attraktiven Modell konnte das Projekt im Presale bereits 4,1 Millionen US-Dollar einsammeln, was für eine wachsende Community und steigendes Interesse spricht. Neben den potenziellen Kurssteigerungen bietet Bitcoin Bull auch ein lukratives Staking-Programm mit aktuell 99 Prozent jährlicher Rendite für die ersten Jahre. Die Beliebtheit dieses Angebots zeigt sich darin, dass bereits mehr als eine Milliarde Coins im Staking gebunden sind - mit täglich steigender Tendenz.

