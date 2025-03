Ethereum im Abwärtstrend: Schlechtestes erstes Quartal seit 2018 belastet Anlegerstimmung

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, durchlebt aktuell eine schwierige Phase. Mit einem Rückgang von über 42% im ersten Quartal 2025 verzeichnet ETH die schlechteste Performance seit 2018. Gleichzeitig sinkt die Transaktionsaktivität auf der Blockchain deutlich, was Fragen zur zukünftigen Entwicklung aufwirft.

Kurseinbruch und enttäuschende Performance im Vergleich zur Konkurrenz

ETH gehörte bei der jüngsten Marktkorrektur zu den größten Verlierern im Krypto-Sektor. Während andere Top-Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) oder Solana (SOL) in diesem Bullenmarkt neue Allzeithochs erreichen konnten, gelang es Ethereum lediglich, kurzzeitig die 4.000-Dollar-Marke zu überschreiten. Seit dem letzten Erreichen dieses Meilensteins im Dezember 2024 ging es kontinuierlich abwärts.

Der Kurs ist inzwischen um mehr als 50% eingebrochen und fiel erneut unter 1.800 Dollar. Experten befürchten, dass ETH seinen tiefsten Stand seit Oktober 2023 erreichen könnte, was den Verlust aller im aktuellen Bullenmarkt erzielten Gewinne bedeuten würde. Gleichzeitig zeigen Daten von Cointelegraph einen Rückgang der täglichen Transaktionen um fast 13,5% im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine schwindende Nutzung der Blockchain hindeutet.

Analysten uneinig über die Zukunftsaussichten von Ethereum

Bei der Frage nach den Zukunftsaussichten für Ethereum gehen die Meinungen der Experten weit auseinander. Fondsmanager Quinn Thompson vertritt eine pessimistische Haltung und hat Ethereum "für tot erklärt". Er begründet dies mit der wachsenden Zahl neuer Token im Ethereum-Ökosystem, die als Investitionsalternativen dienen und damit den Kurs von ETH langfristig unter Druck setzen könnten.

Im Gegensatz dazu sehen andere Analysten, wie etwa der X-Account "CryptoELITES", optimistischere Szenarien. Diese Experten gehen davon aus, dass ETH bei etwa 1.800 Dollar ein langfristiges Tief gefunden hat und von diesem Niveau aus eine Rallye in Richtung neuer Allzeithochs von bis zu 5.000 Dollar starten könnte. Sollte ETH allerdings unter den letzten Tiefststand vom 11. März fallen, könnte dies weiteren Abwärtsdruck in Richtung 1.600 Dollar auslösen.

SOLX-Presale als alternative Investitionsmöglichkeit im Krypto-Sektor

Angesichts der unsicheren Lage bei Ethereum suchen viele Anleger nach Alternativen im Krypto-Markt. Besonderes Interesse gilt dabei Projekten, die sich noch am Anfang ihrer Entwicklung befinden. Ein Beispiel hierfür ist SOLX vom Projekt Solaxy, das aktuell nur im Presale zum Festpreis von 0,00168 Dollar über die offizielle Website erworben werden kann.

Das Projekt hat bereits über 28,6 Millionen Dollar an Investitionen angezogen und bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Coins unmittelbar nach dem Kauf für eine jährliche Rendite von bis zu 143% zu staken. Das Besondere an SOLX ist sein Utility-Fokus: Die Entwickler arbeiten an der ersten Layer-2-Blockchain für Solana, was die Skalierungsprobleme des Solana-Netzwerks lösen könnte. Falls diese Vision umgesetzt wird und das Projekt von Solana adaptiert wird, könnte dies zu nachhaltigem Wachstum führen und SOLX zu einer interessanten Alternative zu etablierten Kryptowährungen machen.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.