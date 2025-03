Australischer Energiekonzern expandiert durch strategischen Erwerb thailändischer Gasfelder von ExxonMobil und fokussiert sich auf regionales Wachstum trotz schwankender Finanzkennzahlen.

Horizon Oil hat durch die Akquisition von Anteilen an thailändischen Gasfeldern von ExxonMobil seine Präsenz in Südostasien ausgebaut. Die Aktie schloss am Freitag bei 0,11 Euro und verzeichnete in den letzten 30 Tagen einen Anstieg von 3,70%, liegt jedoch seit Jahresbeginn 8,20% im Minus.

Die australische Öl- und Gasgesellschaft gab am 23. März 2025 bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Horizon Thailand Investments einen 7,5%-Anteil am Sinphuhorm-Gasfeld sowie einen 60%-Anteil am Nam Phong-Gasfeld von ExxonMobil übernommen hat. Diese im Nordosten Thailands gelegenen Anlagen sind wichtige Beitragsleister zur Erdgasproduktion des Landes. Durch diese Übernahme wird eine Steigerung der Produktionskapazität sowie eine Diversifizierung der Vermögensbasis erwartet.

Finanzielle Entwicklung und Marktposition

Derzeit fördert Horizon Oil über 4.000 Barrel Öl pro Tag aus seinen Feldern in Neuseeland und China. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 meldete das Unternehmen Einnahmen von rund 55,8 Millionen US-Dollar. Trotz dieser positiven Zahlen liegt das Gewinnwachstum unter dem Branchendurchschnitt. Während Horizon Oil seine Gewinne mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 16,3% steigern konnte, liegt der Branchendurchschnitt bei 33%. Auch die Umsatzwachstumsrate des Unternehmens von 10,2% bleibt hinter der von Wettbewerbern zurück.

Die Dividendenrendite von Horizon Oil beträgt beachtliche 14,29%, was das Unternehmen für einkommensorientierte Anleger attraktiv macht. Allerdings sollte die Nachhaltigkeit dieser Dividenden im Kontext der Unternehmensgewinne und Marktbedingungen bewertet werden. Die Aktie notiert derzeit 18,84% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,14 Euro, das am 11. Oktober 2024 erreicht wurde, aber immerhin 9,80% über dem 52-Wochen-Tief von 0,10 Euro vom 23. April 2024.

Die Akquisition der Anteile an den Sinphuhorm- und Nam Phong-Gasfeldern steht im Einklang mit der Strategie von Horizon Oil, seine Präsenz in Asien auszubauen. Durch die Erhöhung seiner Beteiligung an diesen produzierenden Feldern zielt das Unternehmen darauf ab, sein Produktionsprofil zu verbessern und Wachstumschancen in der Region zu nutzen. Es wird erwartet, dass dieser Schritt sich in den kommenden Jahren positiv auf die finanzielle Performance von Horizon Oil auswirken wird.

