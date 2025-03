Mit einem IPO, das an die wilden Zeiten des Neuen Markts erinnert, feiert der konservative US-Nachrichtensender Newsmax ein spektakuläres Debüt an der Wall Street. Anleger reißen sich um die Medienaktie - und der Kurs kennt zum Start kein Halten.Newsmax Inc., ein führendes konservatives Medienunternehmen, hat am heutigen Montag erfolgreich sein Börsendebüt an der New Yorker Börse gegeben. Die Titel werden ab sofort mit der ISIN US65250K1051 und dem Ticker-Symbol "NMAX" gelistet.Die Aktien wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...