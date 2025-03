Der Rüstungskonzern verzeichnet trotz schwachen Marktumfelds Kursgewinne und könnte von zunehmender Rohstoffverknappung sowie europäischen Verteidigungsinvestitionen profitieren.

Die Rheinmetall-Aktie konnte sich zuletzt dem allgemeinen Abwärtssog am deutschen Aktienmarkt widersetzen und verzeichnete sogar leichte Kursgewinne in einem insgesamt schwachen Marktumfeld. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern profitiert weiterhin von den steigenden Verteidigungsausgaben in Europa und könnte nun vor einem weiteren Kurssprung stehen. Die geopolitischen Spannungen und massive staatliche Aufrüstungspläne haben bereits zu einem historischen Aufschwung im europäischen Verteidigungssektor geführt. Deutschland hat eine Schuldenreform verabschiedet, die zusätzliche Rüstungsausgaben ermöglicht, während die EU insgesamt bis zu 800 Milliarden Euro für die regionale Sicherheit mobilisieren will.

Antimon-Engpass als neuer Kurskatalysator

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Rheinmetall ?

Ein bislang wenig beachteter Faktor könnte für Rheinmetall zum zusätzlichen Wachstumstreiber werden: die zunehmende Knappheit des strategischen Rohstoffs Antimon. China hat kürzlich Ausfuhrbeschränkungen für dieses für die Rüstungsindustrie essentielle Metall verhängt, das unter anderem bei der Herstellung von Munition, Infrarot-Raketen und Nachtsichtgeräten zum Einsatz kommt. Mit einem Anteil von 48 Prozent an der Weltproduktion kontrolliert China den Großteil des verfügbaren Antimons, während der zweitgrößte Produzent ausgerechnet Russland ist. Diese Konstellation könnte westliche Regierungen dazu veranlassen, verstärkt auf heimische Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall zu setzen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Analysten sehen daher weiterhin Kurspotenzial für die Rheinmetall-Aktie, die vom anhaltenden Aufrüstungsboom und der strategischen Neuausrichtung westlicher Verteidigungspolitik nachhaltig profitieren dürfte.

Anzeige

Rheinmetall-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rheinmetall-Analyse vom 31. März liefert die Antwort:

Die neusten Rheinmetall-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rheinmetall-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rheinmetall: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...