The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.03.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.03.2025ISIN NameCA92905D1042 VORTEX ENERGY CORP.GB00B4T7HX10 LEARNING TECH.GR.LS-00375HK0000101367 XIWANG SPEC.STEELNO0010851603 ZELLUNA ASA NK0,1US00449L1026 ACHILLES THERAP.SP.ADS/1