© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Der US-Aktienmarkt steht kurz davor, das schlechteste Quartal im Vergleich zum Rest der Welt seit den 1980er Jahren abzuschließen. Zeit zum Einstieg?Natürlich gab es auf dem Weg zu diesem unrühmlichen Meilenstein zahlreiche Rückschläge - was aber auch bedeutet, dass Anleger attraktive Einstiegspunkte finden könnten, um wieder einzusteigen. Viele an der Wall Street fragen sich jedoch, wann der richtige Zeitpunkt dafür sein wird. Doch angesichts zahlreicher Unsicherheiten - von Handelskonflikten über Wirtschaftswachstum bis hin zu geopolitischen Spannungen - scheint der Konsens zu lauten: "Noch nicht." "Wir stecken in einer Phase der Unsicherheit fest", sagt Mary Ann Bartels, …