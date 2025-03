Das verwaltete Vermögen auf dem privaten Markt (AuM) ist in den Bereichen Private Equity, Risikokapital, Private Debt und ähnlichen Anlageklassen jährlich um über 10 gewachsen. Da immer mehr Investoren von den hohen Renditen in diesem Bereich angezogen werden, müssen Vermögensverwalter und Fondsmanager ihr Angebot und ihre Arbeitsweise anpassen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wie ein neues Whitepaper von BCG und ROYC zeigt.

"Bis vor kurzem waren die Privatmärkte so gut wie eine exklusive Nische für Vermögensverwalter und Family Offices", so Akin Soysal, Managing Director Partner bei BCG in Zürich. "Doch das ändert sich jetzt und wir sehen ein massives Interesse einer ganz neuen Generation von Investoren, von denen viele andere Bedürfnisse haben."

Dieser Trend wird dadurch beschleunigt, dass wohlhabende europäische und asiatische Investoren zu ihren nordamerikanischen Pendants aufschließen, die einen viel höheren Portfolioanteil in private Märkte investieren (in vielen Fällen 15-20 gegenüber unter 5 im Rest der Welt). Diese Nachfrage wird durch Produktinnovationen weiter angekurbelt, wobei Vermögensverwalter liquidere oder "semi-liquide" Fondsstrukturen auflegen und neue Gesetze wie der European Long-Term Investment Fund Framework (ELTIF 2.0) zugänglichere Anlageinstrumente schaffen.

Zusammengenommen dürften die Nachfrage der Anleger, Produktinnovationen und regulatorische Veränderungen zu einem anhaltenden Wachstum führen. BCG prognostiziert bis 2030 eine jährliche Zunahme des verwalteten Vermögens auf dem privaten Markt um 12 %, wobei Privatanleger bis 2030 einen wachsenden Anteil ihrer Portfolios in Höhe von 3 Billionen US-Dollar auf den privaten Markt umschichten werden.

"Die Zahl der wohlhabenden Privatpersonen nimmt deutlich zu viele von ihnen gehören einer jüngeren Generation an, die privaten Märkten gegenüber aufgeschlossener ist als ihre Vorgänger", so Michael Kahlich, Managing Director Partner bei BCG in Zürich. "Diese Kunden würden sich gerne an Investitionen in privaten Märkten beteiligen, aber sie möchten dies auf technologische Weise und ohne allzu viel Bürokratie oder Verwaltung tun."

Vermögensverwalter spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Einzelpersonen an Fondsmanager für Privatmärkte, indem sie das Interesse der Anleger bündeln. Die erfolgreichsten von ihnen haben Privatmärkte bereits vollständig in ihr Kundenangebot und ihre Investitionsprozesse integriert und gleichzeitig Prozesse wie Onboarding und Kapitalabrufe optimiert. Viele kleinere Akteure sind jedoch oft nicht in der Lage, die richtigen Fonds für ihre Kunden auszuwählen oder Zugang zu den ausgewählten Fonds zu erhalten. Vor diesem Hintergrund können B2B-Technologieplattformen, die das gesamte Ökosystem von Fondsmanagern, Vermögensverwaltern und Dienstleistern miteinander verbinden, Reibungsverluste verringern und den Zugang erweitern.

"Private Märkte werden zum Mainstream, aber die bestehende Infrastruktur ist einfach nicht dafür ausgelegt, dieses Maß an Komplexität oder Volumen zu unterstützen", so Mathias Leijon, Gründer und Präsident von ROYC. "Um effizient zu skalieren, müssen Unternehmen jeden Schritt des Fondslebenszyklus digitalisieren von der Aufnahme und Zeichnung bis hin zu Kapitalabrufen, Berichterstattung und Sekundärmarkt. Die Chance ist real, aber nur, wenn man schnell und in großem Maßstab agieren kann."

Da immer mehr Investitionen in private Märkte fließen, haben Vermögensverwalter gute Chancen, von höheren und stabileren Gebühren zu profitieren, die sich aus langen Anlagehorizonten ergeben sie müssen nur ihr Geschäfts- und Betriebsmodell richtig gestalten.

Über ROYC

ROYC ist ein führendes europäisches B2B-Finanztechnologieunternehmen, das ein vollständiges Betriebssystem für Privatmärkte bereitstellt und Private-Equity-Unternehmen, Banken, Vermögensverwaltern und Multi-Family-Offices einen nahtlosen Zugang zu privaten Investitionen sowie deren Verteilung und Verwaltung in großem Maßstab ermöglicht.

Mit der Expansion der Privatmärkte benötigen Finanzinstitute skalierbare, technologiebasierte Lösungen, um die Komplexität zu bewältigen, den Fondsbetrieb zu optimieren und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten.

Wir kombinieren modernste Technologie für Privatmärkte mit maßgeschneiderten Fondsstrukturierungs- und Investitionslösungen. Die intuitive, skalierbare Plattform ersetzt manuelle Prozesse durch Automatisierung und Echtzeit-Datenzugriff und verändert die Art und Weise, wie Privatmarktinvestitionen über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg verwaltet werden.

Über die Boston Consulting Group

Die Boston Consulting Group arbeitet mit führenden Unternehmen zusammen, um ihre wichtigsten Herausforderungen zu bewältigen und ihre größten Chancen zu nutzen. BCG war bei seiner Gründung 1963 der Pionier im Bereich der Unternehmensstrategie. Heute arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um einen transformativen Ansatz zu verfolgen, der Unternehmen in die Lage versetzt, zu wachsen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufzubauen und positive gesellschaftliche Auswirkungen zu erzielen. Unsere vielfältigen, globalen Teams bringen tiefgreifende Branchen- und Fachkenntnisse sowie eine Reihe von Perspektiven mit, die den Status quo in Frage stellen und Veränderungen anstoßen. BCG liefert Lösungen durch führende Managementberatung, Technologie und Design sowie Unternehmens- und digitale Projekte. Wir arbeiten in einem einzigartigen kollaborativen Modell im gesamten Unternehmen und auf allen Ebenen der Kundenorganisation, angetrieben von dem Ziel, unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250331158107/de/

Contacts:

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen:

Mathias Leijon

Gründer und Präsident, ROYC

mathias.leijon@roycgroup.com

roycgroup.com