Dieser Mathematiker begriff die Börse als intellektuelle Herausforderung, die er mit Bravour meisterte. Sie mögen von Warren Buffetts Performance beeindruckt sein, der zwischen 1965 und 2024 eine annualisierte Rendite von 19,9 Prozent und insgesamt 5.502.284 Prozent erzielte. Obwohl er damit zum finanziell erfolgreichsten Investor aller Zeiten wurde, gibt es Fondsmanager, die in kürzerer Zeit deutlich besser abschnitten. Jim Simons - vom Mathematiker zum Fondsmanager Zu den wenigen Ausnahmehändlern gehört James Harris Simons (bekannt als Jim Simons), der bis heute einer der besten Trader und Fondsmanager der Börsengeschichte ist. Er wurde am 25. April 1938 in Newton (Massachusetts, USA) …