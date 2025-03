Der E-Commerce-Riese führt verstärkte Kontrollmaßnahmen in seinen Logistikzentren ein, während die Wertpapiere weiter an Boden verlieren und charttechnische Bedenken zunehmen.

Die Amazon-Aktie verzeichnete am Montag einen spürbaren Rückgang und gehörte zu den schwächsten Werten im Dow Jones. Der Kurs fiel um 2,23 US-Dollar auf 189,93 US-Dollar, was die anhaltende Talfahrt der vergangenen Wochen fortsetzt. Seit Jahresbeginn steht bei dem E-Commerce-Giganten bereits ein Minus von 13 Prozent zu Buche. Marktanalysten beobachten mit Sorge, dass sich die Aktie in einer schwierigen charttechnischen Phase befindet. Die derzeitige Kursmarke gilt als entscheidend dafür, ob die Aktie einen Boden findet oder ob weiteres Abwärtspotenzial droht. Für erfolgsverwöhnte Anleger bedeutet die aktuelle Situation vor allem eines: Geduld bewahren.

Neue Sicherheitsmaßnahmen in Amazon-Lagerhäusern

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Amazon ?

Parallel zur Kursentwicklung kündigte Amazon die Wiedereinführung verschärfter Sicherheitsmaßnahmen in seinen Lagerhäusern an. Nach einer pandemiebedingten Pause plant der Konzern, Metalldetektoren für ausgehende Mitarbeiter wieder zu installieren, um Diebstähle zu verhindern. Zusätzlich werden Lagermitarbeiter aufgefordert, ihre privaten Mobiltelefone zu registrieren, damit Sicherheitspersonal diese schneller als Eigentum der Angestellten identifizieren kann. Die Registrierung soll die letzten sechs Ziffern der Seriennummer des Geräts umfassen, und die Mitarbeiter erhalten einen Aufkleber für ihr Telefon. Die Maßnahme soll zunächst an ausgewählten Standorten getestet und dann schrittweise in allen US-amerikanischen Einrichtungen eingeführt werden. Die Information über diese Sicherheitsinitiative erreichte die Mitarbeiter in den Teststandorten am Montag - am selben Tag, an dem die Aktie ihren deutlichen Kursrückgang verzeichnete.

Anzeige

Amazon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Amazon-Analyse vom 31. März liefert die Antwort:

Die neusten Amazon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Amazon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...