NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Die Aktien des Herstellers von Luxusautos seien ein sicherer Hafen in Zeiten von Zollstreitigkeiten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit um bis zu zehn Prozent höheren Preisen für einige Modelle wolle das Unternehmen auf die Importzölle der USA antworten./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 15:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2025 / 15:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011585146