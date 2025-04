Anzeige / Werbung

Die tägliche Eskalation des Handelsstreits der USA mit fast allen Wirtschaftszonen der Welt bleibt vor allem in China nicht unbeachtet.

Aus Mentalitätsgründen fordert der chinesische Premier Xi-Jinping mehr Respekt für sein Land ein. Strafzölle wurden so nicht nur mit Gegen-Strafzöllen beantwortet, nun hat China auch die Ausfuhr von kritischen Metallen und Seltenen Erden drastisch eingeschränkt. Für die Westlichen Industrienationen ist das ein Alptraum, denn die Exportkontrollen verschärfen die globale Rohstoffunsicherheit. Für die Hightech-Industrie bedeutet das: Deutlich höhere Preise, Innovationsdruck und ein erhöhtes geopolitisches Risiko. Gleichzeitig beschleunigt die aktuelle Krise weltweit den Aufbau neuer Lieferketten, den notwendigen technologischen Umbau und die Rückverlagerung von strategischen Fertigungen. Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) arbeitet seit einigen Jahren an einem weiteren Minenstart in Südkorea, der nun kurzfristig ansteht. Und die Kundschaft steht Schlange, wenn es um den Output geht. Denn aktuell gilt: Je rarer, desto teurer. Die Aktie wird zum Blockbuster an den deutschen und kanadischen Börsenplätzen - über 150 % Plus stehen in nur 6 Monaten auf der Kurstafel. Die Rally dürfte weitergehen!

MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!

Almonty von den Zoll-Erhebungen nicht betroffen

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Geschäftstätigkeit und die Produktexporte von Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) nicht von der kürzlich von der US-Regierung erlassenen Verordnung über Gegenseitigkeitszölle auf ausgewählte Importe betroffen. Die am 2. April 2025 veröffentlichte Verfügung sieht neue Zollmaßnahmen vor, die auf bestimmte Codes des Harmonisierten Zolltarifs (HTS) abzielen. Nach eingehender Prüfung von Anhang I und Anhang II der Verordnung mit dem Titel "Regulierung von Einfuhren mit Gegenseitigkeitszoll zur Beseitigung von Handelspraktiken, die zu großen und anhaltenden jährlichen Handelsdefiziten der Vereinigten Staaten von Amerika beitragen" kann das Unternehmen bestätigen, dass Wolframerz, Konzentrate, Oxide und verwandte Materialien von Almonty nicht unter die neu eingeführten Zölle fallen.

CEO & President Lewis Black

"Wir freuen uns sehr über diese Bestätigung, die die Position von Almonty als wichtiger Akteur in der globalen Wolfram-Lieferkette stärkt. Der ausdrückliche Ausschluss unserer Produkte von den neuen Zollmaßnahmen unterstreicht die strategische Bedeutung von Wolfram für die nationale Sicherheit, die industrielle Unabhängigkeit und die widerstandsfähigen Lieferketten der amerikanischen Industrie."

Diese Bestätigung gewährleistet nicht nur die anhaltende Stabilität der Handelsströme von Almonty, sondern unterstreicht auch die Rolle des Unternehmens bei der Unterstützung einer sicheren und diversifizierten Lieferkette in die Vereinigten Staaten. Sie unterstreicht die strategische Bedeutung von Wolfram, insbesondere für die Förderung der Interessen der USA in den Bereichen Landesverteidigung, kritische Fertigung und Stabilität der Lieferkette. Wolfram wird von der US-Regierung seit langem als kritischer Mineralstoff mit Schlüsselanwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in Verteidigungssystemen, in der Hochleistungselektronik und in Technologien für saubere Energie anerkannt.

Almonty setzt sich weiterhin für die Entwicklung und Aufrechterhaltung einer zuverlässigen, westlich orientierten Lieferkette für Wolfram ein und arbeitet eng mit seinen Partnern und Interessengruppen zusammen, um die wachsende Nachfrage nach einem sicheren und nachhaltigen Zugang zu kritischen Mineralien für die USA und ihre Verbündeten befriedigen zu können.

Restriktionen aus China sind beschlossene Sache

Rund 70 % der wichtigsten kritischen Metalle sind in China zu finden. Als Reaktion auf die Sonderzölle der USA stoppt China nun den Export von sechs schweren seltenen Erden nicht nur in die USA, sondern in alle Länder. China dominiert bei vielen dieser Rohstoffe die gesamte Lieferkette - vom Abbau über die Verarbeitung bis zur Veredelung. Bei manchen Metallen (z.?B. Gallium, Graphit) liegt der Weltmarktanteil bei über 80 - 90?%. Länder wie die USA, Deutschland, Japan und Südkorea sind besonders betroffen, da sie diese Metalle für Halbleiter, Batterien, Chips, Laser, Glasfasern, Windräder und E-Fahrzeuge benötigen. Man darf hoffen, dass die Ankündigung nicht umgesetzt wird, denn selbst wenn nur die USA betroffen wären, hätte dies Auswirkungen auf den gesamten Weltmarkt. Denn Seltene Erden sind in immer mehr Produkten des modernen Lebens verbaut.

Die regionale Verteilung der verschiedenen Bergbau-Liegenschaften erleichtert den Zugang zu westlichen Industrie-Standorten. In Südkorea wird Almonty ein strategischer Player für die lokale Industrie. Quelle: Almonty Industries

Sitzverlagerung in die USA vereinfacht US-Listing

Bis Mitte Januar war es noch ruhig um Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI). Der Kurs bewegte sich bei mittleren Umsätzen lange um die 1 CAD-Marke. Doch dann gab es eine Reihe von bedeutenden Unternehmensmeldungen in Folge. Besonders beachten sollten Anleger die verbalen Auseinandersetzungen zwischen USA und China seit dem Amtsantritt von Donald Trump. Als Reaktion auf die Sicherung von US-Interessen gab Almonty am 25. Januar bekannt, seinen Firmensitz von Kanada in die USA zu verlegen.

Wolfram ist ein integral benötigtes Metall - Eine Übersicht über die wichtigsten Anwendungsfelder. Quelle: Almonty Industries



Im deutschsprachigen Magazin Hot Stock Report äußerte sich CEO Lewis Black wie folgt: "Das ist großartig, Wolfram und Molybdän sind nun Teil des Krieges und Ringens der USA und China um Rohstoffe." Analysten sehen in den Eskalierungen der letzten Wochen ein klares Indiz dafür, dass der Kampf um essentielle Stoffe wohl begonnen hat. Gerade im Rüstungsbereich werden die Härtungsmetalle benötigt. Mit den höchsten Schmelzgraden im Metall-Universum findet Wolfram vor allen in Munition und Panzerungen höchste Relevanz. US-Präsident Donald Trump forderte die NATO wiederholt auf, ihre Militärausgaben deutlich anzuheben, wenn die USA langfristig an der Seite des Bündnis verbleiben soll. Neben dem direkten Zugang zur abnehmenden Industrie, eröffnet sich auch die weite Welt der US-orientierten Fonds, welche speziell im Bereich des HighTech-Sektors das weltweite Kursgeschehen dominieren. Ein entsprechendes Listing in den USA kann mit einer Marktkapitalisierung von annähernd 500 Mio. USD nun ins Auge gefasst werden.

Abnahmeverträge werden zum wichtigen Kernstück

Neben Wolfram besitzt die nun in den Fokus gerückte Sangdong-Mine in Südkorea auch beträchtliche Vorkommen an Molybdän. Almonty hatte das Metall bis 2025 noch gar nicht so recht ins Visier der internen Berechnungen gerückt. Dann folgte die überraschende Meldung, dass man einen milliardenschweren Abnahmevertrag mit einem SpaceX-Zulieferer abschließen konnte. Denn ab 2026 plant das Unternehmen bis zu 5.600 Tonnen Molybdän zu einem Mindestpreis von 19 USD pro Pfund zu liefern - eine garantierte Einnahmequelle von mindestens 234 Mio. USD pro Jahr, unabhängig von Marktpreisschwankungen. Konket handelt es sich bei dem Partner um SeAH M&S, dem größten Verarbeiter von Molybdänprodukten in Südkorea und dem Betreiber der zweitgrößten Molybdänoxidschmelze der Welt.

Das Sangdong-Molybdänprojekt, das von Almonty Korea Moly Corp. (AKMC), entwickelt wird, ist bereits vollständig genehmigt und wird voraussichtlich Ende 2026 mit der Produktion beginnen, wobei die Lebensdauer der Mine auf der Grundlage historischer Daten der koreanischen Regierung auf 60 Jahre geschätzt wird. SeAH M&S seinerseits baut im texanischen Temple, eine 110 Mio. USD teure Metall- und Fertigungsanlage, welche Metallprodukte für die Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) sowie für die US-amerikanische Verteidigungs- und zivile Raumfahrtindustrie liefern soll.

Hier die Determinanten der Sangdong-Mine. Kaum eine Liegenschaft weltweit kann so ein Profil bieten. Quelle: Almonty Industries

Eine wichtige Basis für die künftige Wolfram-Produktion stellt auch der Abnahmevertrag mit der österreichischen Plansee-Gruppe dar. Hier wird ein Mindestpreis von 235 USD je Tonne zu Grunde gelegt, im historischen Hoch stand der Preis auch schon mal über 500 USD. Plansee ist einer der weltweit führenden Wolframanbieter mit rund 11.000 Mitarbeitern und Produktionsstätten in rund 50 Ländern. Das Engagement der Österreicher unterstreicht die Underdeckung der Weltmärkte in diesem wichtigen Metall.

Analysten errechnen hohes Potenzial

Am 14.04.2025 gab es eine neue Analyse aus dem Hause GBC. Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker taxieren die Umsätze für das kommende Jahr 2026e bei 123,5 Mio. CAD und schon in 2027e sollen diesee auf 252,9 Mio. CAD anwachsen. Damit deckt die aktuelle Marktkapitalisierung von knapp 700 Mio. CAD gerademal 2,7 X der Umsätze des Jahres 2027. Vergleichbare Rohstofflieferer werden deutlich höher bewertet (siehe MP Materials im folgenden Kapitel). Die Analysten resumieren insgesamt mit einem konservativen Kursziel von 4,20 CAD auf 12 Monate, das sind immerhin 70 % Potenzial. Hier geht es zur Originalstudie.

Lyndsay Malchuk von Stockhouse hat den GBC-Senior Analysten Matthias Greiffenberger zu Almonty befragt: "Almonty's Tungsten Push As Game Changer". Hier geht's zum Interview...

Sphene Capital-Analyst Peter Thilo Hasler hat seine Berechnungen im April nocheinmal aktualisiert und sieht beachtliches Potenzial: Er erhöhte sein Kursziel für Almonty von 3,21 CAD auf 5,20 CAD (Quelle: Sphene Capital). Der Experte aus München erwartet bereits mit dem Betriebsstart für 2026 signifikante Umsätze von über 192 Mio. CAD und ein EBIT von 69,4 Mio. CAD. Unter dem Strich soll ein Nettogewinn von 46,8 Mio. CAD oder 0,19 CAD je Aktie erreichbar sein. Nach heutigen Kursen um 2,50 CAD wäre die Aktie also aktuell mit einem KGV 2026e von 13 bewertet. Angesichts der hohen Marktdynamik ein Ratio, dass auch mal über 30 gehen kann. Die Metrik spricht hier eine eindeutige Sprache.

Bergbau unter Einsatz von riesigen Maschinen. Ein Bohrgerät wird an die Vererzung herangeführt. Quelle: Almonty Industries

Bewertungsrelationen zeigen explosives Potenzial

Wolfram, Molybdän und Seltene Erden gehören zu den äußerst kritischen Stoffen. Wie hoch die weltweite Knappheitssituation auf die Bewertung von Unternehmen durchschlagen kann, zeigt das Beispiel der MP Materials Corp aus den USA. Mit dem kalifornischen Mountain Pass Projekt besitzt das Unternehmen die größte Seltene Erden-Liegenschaft der westlichen Welt. Der Umsatz wird im vergangenen Jahr 2024 auf etwa 192 Mio. USD taxiert, im Jahr 2019 hatte er noch 73 Mio. USD betragen. Bis 2027e halten die Analysten auf der Plattform LSEG einen Erlösanstieg auf rund 750 Mio. USD für möglich. Bewertet ist MP Materials derzeit mit knapp 4,2 Mrd. USD, also rund 8 mal Almonty Industries. Natürlich werden sich die Umsätze der Unternehmen unterschiedlich entwickeln, denn die Verfügbarkeit der Metalle wird über den Weltmarkt definiert. Die Ausgangssituation von Almonty Industries zeigt aber im vergleich zum US-Konkurrenten eine deutlich niedrigere Bewertung. Ein gutes Set-Up!



Fazit: Knappheit treibt die Bewertung an

Ein klarer Ausbruch und eine gänzliche Neubewertung zeigt sich im Almonty-12-Monats-Chart. Das Dual-Listing in Australien eröffnete dem Unternehmen umfangreiche Refinanzierungsmöglichkeiten, hohe Aufmerksamkeit genießt das Unternehmen aber auch am umsatzstärksten Handelsplatz Deutschland (hier vor allem Tradegate). Vielleicht gesellt sich in den nächsten Monaten ein US-Listing hinzu. Der Liquidität würde dies nocheinmal einen Schub verleihen.



Der Almonty-Chart ist nicht zu bremsen. Mit der neuesten Studie von GBC ging es mit hohen Umsätzen durch die 2,50 CAD-Marke. Quelle: LSEG, Stand: 16.04.2025

Anleger haben lange auf diesen Zeitpunkt gewartet. CEO Lewis Black hat nun alle notwendigen Finanzierungschritte unternommen, seinen Rohstoff-Konzern auf die Weltlage auszurichten. Für die nächsten Monate sind die Meilensteine nun vorgezeichnet. Westliche Industrien können darauf vertrauen, dass Almonty die gesteckten Ziele erreichen wird. Der Aktienkurs sollte die besondere Stellung im Markt für kritische Metalle in den nächsten Monaten deutlich höher reflektieren.

Die notwendigen Schritte sind nun vollzogen. Der aktuelle Ausblick dürfte die Investoren begeistern. Quelle: Almonty Industries