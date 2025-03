Der Luft- und Raumfahrtzulieferer verzeichnet 40% jährliches Wachstum, übertrifft Gewinnerwartungen und erhält verstärkte Aufmerksamkeit institutioneller Investoren.

Die TransDigm Group Incorporated hat in jüngster Zeit ein beachtliches Wachstum und strategische Aktivitäten verzeichnet. Über die letzten fünf Jahre konnten Aktionäre eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 40% erzielen. Diese beträchtliche Rendite ist auf die solide Performance und die starke Marktpositionierung des Unternehmens zurückzuführen.

Im vierten Quartal erhöhte Brown Brothers Harriman & Co. seinen Anteil an TransDigm um 162,5%. Die Firma hält nun 4.963 Aktien mit einem Wert von etwa 6,29 Millionen Dollar. Diese Entscheidung unterstreicht das institutionelle Vertrauen in die Wachstumsaussichten von TransDigm. Auch andere institutionelle Anleger zeigten verstärktes Interesse: Norges Bank erwarb im vierten Quartal eine neue Position im Wert von ungefähr 973 Millionen Dollar, während Proficio Capital Partners LLC seine Beteiligung um beeindruckende 286.247% erhöhte und nun 730.185 Aktien besitzt.

Starkes Finanzergebnis und optimistische Prognosen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TransDigm ?

TransDigm veröffentlichte am 4. Februar 2025 seinen Finanzbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,83 Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 7,65 Dollar. Diese positive Entwicklung wird auf die starke Nachfrage nach Ersatzteilen und Dienstleistungen zurückgeführt, da Fluggesellschaften angesichts von Lieferverzögerungen bei Neuflugzeugen weiterhin ältere Flugzeuge betreiben.

Aufgrund der starken Performance hat TransDigm seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach oben korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun mit einem EPS zwischen 32,27 und 34,19 Dollar für 2025, was eine Steigerung gegenüber der vorherigen Prognose von 31,47 bis 33,39 Dollar darstellt. Diese Anpassung verdeutlicht den Optimismus des Unternehmens hinsichtlich einer anhaltend starken Nachfrage und betrieblicher Effizienz.

Aktienentwicklung und Insidertransaktionen

Zum 31. März 2025 schloss die TransDigm-Aktie bei 1.380,40 Dollar, was einem Anstieg von 0,45% gegenüber dem Vortag entspricht. Die Aktie zeigt sich widerstandsfähig und hält sich über wichtigen Unterstützungsniveaus, während sie sich Rekordständen nähert. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie kurz vor einem Kaufsignal steht, was auf weiteres Steigerungspotenzial hindeutet.

Bemerkenswert sind auch die jüngsten Insidertransaktionen: Direktor W. Nicholas Howley verkaufte am 15. Januar 2025 5.472 Aktien, und CEO Kevin M. Stein veräußerte am 13. Januar 2025 20.000 Aktien. Diese Transaktionen geben Einblick in die Perspektiven der Unternehmensinsider bezüglich der Bewertung und der Zukunftsaussichten des Unternehmens.

TransDigm setzt damit seinen Kurs mit starker finanzieller Performance, strategischem Wachstum und positiver Marktstimmung fort. Die jüngste Zunahme institutioneller Beteiligungen und positive Ergebnisberichte festigen die Position des Unternehmens als wichtiger Akteur im Luft- und Raumfahrtsektor.

Anzeige

TransDigm-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TransDigm-Analyse vom 1. April liefert die Antwort:

Die neusten TransDigm-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TransDigm-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TransDigm: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...