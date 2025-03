Der Stahlkonzern verstärkt seine Marktposition durch höhere Bardividenden und milliardenschwere Aktienrückkäufe bei gleichzeitiger Optimierung der Produktionsanlagen.

Steel Dynamics hat kürzlich bedeutende Schritte zur Stärkung seiner Marktposition unternommen. Das Unternehmen kündigte eine Erhöhung seiner Bardividende für das erste Quartal 2025 um 9% an und genehmigte zusätzliche 1,5 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe. Diese Maßnahmen spiegeln die solide Finanzlage des Stahlproduzenten wider, dessen Aktienkurs gestern bei 115,68 Euro schloss und damit rund 8% unter dem Monatsdurchschnitt liegt.

Für das erste Quartal 2025 prognostiziert Steel Dynamics einen Gewinn zwischen 1,36 und 1,40 Dollar je verwässerter Aktie, was dem Ergebnis des vierten Quartals 2024 entspricht. Das Unternehmen erwartet eine verbesserte Rentabilität im Stahlgeschäft durch höhere Auslieferungsmengen, wobei zeitliche Unterschiede bei der vertraglichen Stahlpreisgestaltung zu gewissen Einschränkungen bei den Metallmargen führen könnten. Die Aktie befindet sich mit einem Abstand von knapp 18% deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 98,14 Euro, das im September 2024 erreicht wurde.

Analyst-Bewertungen und Auswirkungen der Zölle

Die Analysten haben ihre Einschätzungen zu Steel Dynamics aktualisiert. Am 31. März 2025 stufte BMO Research-Analystin Katja Jancic die Aktie auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel auf 145 Dollar. Sie betonte die starke Positionierung des Unternehmens, um von den kürzlich eingeführten Zöllen zu profitieren, sowie das diversifizierte Produktportfolio als zentrale Stärken.

Die Entscheidung der US-Regierung, ab dem 12. März 2025 einen Zoll von 25% auf alle Stahlimporte zu erheben, hat erhebliche Auswirkungen auf die inländische Stahlindustrie. Diese Maßnahme zielt darauf ab, US-Stahlproduzenten durch die Reduzierung ausländischer Konkurrenz zu stärken. Steel Dynamics mit seinen umfangreichen inländischen Betrieben ist gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

Betriebliche Entwicklungen und Kapitalallokation

Im operativen Bereich hat Steel Dynamics bemerkenswerte Fortschritte mit seiner Anlage in Sinton, Texas, erzielt. Die Anlage arbeitet mit über 90% Produktionskapazität und trägt positiv zum Ergebnis bei. Das Unternehmen erwartet, dass die Anlage die Produktqualität und Kosteneffizienz weiter verbessern wird, was die Rentabilität in den kommenden Quartalen steigern dürfte.

Steel Dynamics zeigt ein starkes Engagement für seine Aktionäre und hat seit 2017 Aktien im Wert von 6,7 Milliarden Dollar zurückgekauft, was 41% der ausstehenden Aktien entspricht. Die jüngste Genehmigung weiterer 1,5 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine Fähigkeit zur Generierung von Cashflow und seine Strategie zur Steigerung des Shareholder Value. Trotz dieser positiven Entwicklungen liegt die Aktie mit einem Minus von fast 16% im 12-Monats-Vergleich und knapp 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 143,72 Euro, das im November 2024 erreicht wurde.

