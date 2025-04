Der australische Rohstoffkonzern verstärkt seine Marktposition durch innovative Gasprojekte und Batterierohstoff-Initiativen mit bedeutenden Partnerschaften für die Elektromobilität.

Queensland Pacific Metals (QPM) treibt seine Position in den Energie- und Metallsektoren aktiv voran. Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Praktiken und strategische Partnerschaften.

Im August 2023 erwarb QPM das Moranbah Gas Project (MGP) in Queensland, Australien. Das seit 2006 betriebene Projekt gewinnt Gas aus Kohleflözen und hat sich unter QPMs Führung zu einem bedeutenden Gasproduzenten mit starkem Wachstumspotenzial entwickelt. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf nachhaltige Entwicklung durch die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen mittels innovativer Abgassammlungsprojekte und die Einhaltung strenger Umweltstandards.

Das Townsville Energy Chemicals Hub (TECH) Projekt von QPM zielt darauf ab, eine moderne und nachhaltige Raffinerie für Batteriematerialien zu etablieren. Im Rahmen des Projekts soll hochwertiges Lateriterz aus Neukaledonien verarbeitet werden, um Nickel- und Kobaltsulfate zu produzieren, die für Elektrofahrzeugbatterien unerlässlich sind. Eine kürzlich durchgeführte erweiterte Machbarkeitsstudie für die erste Phase des TECH-Projekts zeigte robuste Finanzkennzahlen, darunter ein jährliches EBITDA im Normalbetrieb von 546 Millionen Dollar und einen Vorsteuer-Kapitalwert (NPV8) von 2,665 Milliarden Dollar für den Basisfall der ersten Phase bei einem Abzinsungssatz von 8%. Die Studie schätzte auch die Entwicklungsinvestitionskosten für Phase 1 auf 1,9 Milliarden AUD, was eine erhebliche Steigerung gegenüber früheren Schätzungen darstellt, bedingt durch Anlagenerweiterungen und globale Kostensteigerungen bei Ausrüstungen.

Strategische Partnerschaften und Nachhaltigkeitsinitiativen

QPM hat strategische Partnerschaften gesichert, um seine Projektentwicklungen zu stärken. Im Oktober 2022 schloss General Motors (GM) eine Kooperationsvereinbarung mit QPM und investierte bis zu 69 Millionen Dollar in das TECH-Projekt. Diese Investition zielt darauf ab, eine langfristige Versorgung mit Nickel und Kobalt zu sichern und unterstützt damit GMs Produktionsziele für Elektrofahrzeuge. Im März 2025 bekräftigte Bell Potter seine Kaufempfehlung für QPM mit einem Kursziel von 0,11 AUD, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und Projektdurchführung von QPM widerspiegelt.

Das Unternehmen engagiert sich durch seine Nachhaltigkeitsinitiativen für den Umweltschutz. Das TECH-Projekt ist darauf ausgelegt, eine negative Kohlenstoffbilanz von etwa 989.000 CO2-Äquivalenten zu erreichen und zielt darauf ab, den CO2-Fußabdruck Australiens zu reduzieren. Zudem plant das Projekt, als Einrichtung ohne feste Abfälle zu operieren, wobei Rückstände als technische Füllstoffe verwendet werden können, was die Umweltbelastung minimiert.

Finanzielle Entwicklung und Ausblick

Zum 30. Juni 2024 meldete QPM einen Verlust von 24 Millionen AUD. Das Unternehmen erwartet jedoch, sich dem Break-even zu nähern, unterstützt durch strategische Investitionen und Projektfortschritte. Der Analystenkonsens zu QPM ist ein "Moderate Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 0,12 AUD.

Queensland Pacific Metals treibt seine Energie- und Metallprojekte aktiv voran, wobei bedeutende Investitionen und strategische Partnerschaften seine Marktposition stärken. Der Fokus des Unternehmens auf Nachhaltigkeit und Innovation positioniert es gut für zukünftiges Wachstum im sich entwickelnden Energiesektor.

