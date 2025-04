Die Everen Group freut sich, die Beförderung von Karyn Peixoto zur Senior Vice President und Chief Human Resources Officer mit Dienstsitz in der Niederlassung auf den Bermudas mit Wirkung zum 1. April 2025 bekannt zu geben.

Seit Karyn im Dezember 2022 als VP HR Administration zur Everen Group kam, hat sie maßgeblich an der Gestaltung der Personalstrategien der Gruppe, dem Aufbau einer starken Unternehmenskultur und der Leitung von Initiativen zur Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Spitzentalenten mitgewirkt.

In ihrer erweiterten Rolle als Teil des Executive Leadership Teams wird Frau Peixoto weiterhin die Personalabteilung des Unternehmens leiten. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Ausrichtung der Personalstrategien auf die Geschäftsziele der Gruppe, der Zusammenarbeit mit dem Executive Leadership Team bei der Entwicklung und Umsetzung strategischer Initiativen, der Förderung des Mitarbeiterengagements und der Schaffung eines leistungsstarken Arbeitsplatzes.

Robert Foskey, President CEO der Everen Group, kommentierte ihre Beförderung wie folgt: "Karyns Beförderung ist eine wohlverdiente Anerkennung ihrer Führungsqualitäten und ihrer bedeutenden Beiträge für die Gruppe, die uns für einen langfristigen Erfolg auf dem Energieversicherungsmarkt gut positioniert.

"Ihre beträchtliche Erfahrung, ihr gesundes Urteilsvermögen und ihre Führungsqualitäten waren ausschlaggebend für den Aufbau eines starken Teams bei der Everen Group. Sie bringt eine strategische Denkweise und enorme Energie in ihre Rolle ein und setzt sich mit großem Engagement für die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds für unsere Mitarbeiter ein."

Über die Everen Group:

Die Everen Group eine Gruppe führender Energieversicherungsunternehmen mit Sitz in Bermuda umfasst zwei eigenständige Unternehmen, die sich ergänzende Produkte anbieten: Everen und Everen Specialty. Everen ist die größte Energieversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit der Welt, die seit über 50 Jahren tätig ist und als reine Gegenseitigkeitsgesellschaft im Besitz ihrer Mitgliederaktionäre agiert. Seine Zeichnungskapazität wird zu 100 durch seine eigene Bilanz ohne Fremdkapital gedeckt und bietet Deckungssummen von bis zu 450 Mio. USD pro Schadensfall. Everen Specialty ist ein gewerblicher (Rück-)Versicherer im Besitz der Branche, der Sach- und Unfallversicherungen sowie Rückversicherungen für Mitglieder und Nichtmitglieder anbietet. Everen Specialty hat auch eine Tochtergesellschaft, OCIL Specialty, Ltd (OSL), die über OSL Insurance Services (OISI), einen in Houston, Texas, ansässigen Generalagenten, US-amerikanische Überschussversicherungen zeichnet.

Weitere Informationen über die Everen Group finden Sie unter www.everengroup.bm

