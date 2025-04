Imerys schloss am Montag mit einem Kurs von 29,94 Euro und verzeichnete einen Wochenrückgang von 6,14 Prozent. Der Spezialist für mineralische Lösungen veröffentlichte am 20. Februar seine Jahresergebnisse für 2024 mit einem Umsatz von 3,605 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA stieg deutlich um 11,4 Prozent auf 675 Millionen Euro, wodurch eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,7 Prozent erzielt wurde.

Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnte Imerys durch gezielte Investitionen in Wachstumsmärkte und die Einführung innovativer mineralischer Lösungen die Absatzmengen in den bedienten Industrien steigern. Diese strategische Ausrichtung ermöglichte dem Unternehmen, positive Ergebnisse zu erzielen und seit Jahresbeginn ein Plus von 7,23 Prozent zu verbuchen, obwohl der Aktienkurs noch 21,71 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 38,24 Euro liegt.

Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit

Im Februar 2025 erreichte Imerys eine A-Bewertung von CDP für seine Klimaführungsmaßnahmen, was die Fortschritte des Unternehmens im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit unterstreicht. Die Strategie zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 42 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2021 zu reduzieren. Diese Nachhaltigkeitsinitiativen sind integraler Bestandteil der langfristigen Unternehmensstrategie.

Am 25. März veröffentlichte Imerys zudem einen Artikel zur Bedeutung der Antizipation von Auswirkungen zum Schutz der Biodiversität, was das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Umweltbelange verdeutlicht. Mit einer aktuellen Volatilität von 44,16 Prozent (30 Tage, annualisiert) und einem RSI-Wert von 51,8 bewegt sich die Aktie derzeit in einem neutralen Bereich, was auf ein ausgewogenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage hindeutet.

