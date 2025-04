© Foto: Bastian - picture alliance / Caro

Der DAX hat mit einem Plus von rund 10 % ein gutes erstes Quartal geliefert. Der WIG 20 stellt aber nicht nur den DAX in den Schatten, sondern auch die anderen Leitindizes in Europa. Plus 22 % und es geht noch mehr!?Von den 20 Werten im polnischen Leitindex liegen nur zwei seit Jahresanfang im Minus. Mit einem Verlust von jeweils etwas rund 9 Prozent ist das Minus bei Kruk und der Pepco Group allerdings überschaubar. Besonders Anleger, die den Skandal rund um Steinhoff International verfolgt haben, dürfte Pepco noch ein Begriff sein. Der Verkauf des Anteils an Einzelhändler Pepco verschaffte Steinhoff ein wenig Luft im Insolvenzkampf, der am Ende trotzdem verloren wurde. Pepco konnte zwar …