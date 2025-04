Der Wasserinfrastruktur-Konzern veröffentlicht bald seine Q1-Zahlen, während institutionelle Investoren ihre Positionen aufstocken trotz aktueller Kursschwäche.

Xylem verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro und konnte dabei seine Gewinnmargen ausbauen. Zudem erhöhte das Unternehmen die Dividende um 11%. Die Aktie schloss am Montag bei 110,55 Euro und befindet sich damit nahezu auf dem Niveau des 52-Wochen-Tiefs von 109,80 Euro, das erst vor wenigen Tagen erreicht wurde.

Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 am 29. April um 6:55 Uhr ET veröffentlichen. Im Anschluss daran wird das Management eine Telefonkonferenz mit Investoren abhalten. Die Teilnehmer können sich unter den Rufnummern +1 (866) 777-2509 (USA) oder +1 (412) 317-5413 (International) einwählen. Eine Aufzeichnung der Besprechung wird vom 29. April, 13:00 Uhr ET, bis zum 13. Mai, 23:59 Uhr ET, unter den Nummern +1 (877) 344-7529 oder +1 (412) 317-0088 (International) mit dem Zugangscode #9566520 verfügbar sein.

Aktionärsvorschlag und institutionelle Beteiligungen

Am 31. März gab Xylem bekannt, dass der Aktionär John Chevedden einen Vorschlag bezüglich der Eigentumsgrenze für die Einberufung einer außerordentlichen Aktionärsversammlung eingereicht hat. Das Unternehmen empfahl seinen Aktionären, bei der für den 13. Mai angesetzten Jahreshauptversammlung gegen diesen Vorschlag zu stimmen.

Institutionelle Anleger haben ihre Beteiligungen an Xylem zuletzt verändert. Aktuelle Einreichungen zeigen, dass DnB Asset Management AS seine Bestände im vierten Quartal um 17,5% aufgestockt hat und nun insgesamt 105.474 Aktien im Wert von etwa 12,24 Millionen Euro hält. Auch NEOS Investment Management LLC erhöhte seinen Anteil um 28,0% und besitzt nun 11.334 Aktien im Wert von etwa 1,32 Millionen Euro.

Analysten sehen langfristiges Potenzial trotz aktueller Schwäche

Analysten erkennen Xylems starke Marktposition und Wachstumspotenzial an. Eine aktuelle Analyse hebt die robuste Finanzleistung des Unternehmens hervor, die durch stabile Ausgaben von Versorgungsunternehmen und strengere Umweltvorschriften gestützt wird. Der Bericht deutet darauf hin, dass Xylem gut für langfristiges Wachstum positioniert ist.

Die aktuelle Kursentwicklung zeigt jedoch eine Schwächephase. Mit einem Rückgang von mehr als 10% im letzten Monat und einer Distanz von fast 8% zum 200-Tage-Durchschnitt befindet sich die Aktie in einem technisch angeschlagenen Zustand. Der überkaufte RSI von 86,1 deutet auf eine mögliche Gegenbewegung hin, während die erhöhte annualisierte 30-Tage-Volatilität von 23,16% das derzeit unsichere Marktumfeld für den Titel widerspiegelt.

