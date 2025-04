Der japanische Industriegigant stärkt seine Zukunftsfähigkeit durch Umweltprojekte und nachhaltige Finanzierungen für Klimaneutralität bis 2040.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) setzt verstärkt auf umweltfreundliche Technologien und nachhaltige Finanzierung. Der japanische Industriekonzern hat kürzlich mehrere bedeutende Vereinbarungen abgeschlossen, die seine Position im Bereich der Umwelttechnologie festigen und gleichzeitig sein Engagement für Klimaneutralität unterstreichen. Mit einem Auftragsvolumen von 1,506 Milliarden Yen (ohne Steuern) hat die Konzerntochter Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Co., Ltd. (MHIEC) einen Auftrag zur vollständigen Modernisierung einer Müllverbrennungsanlage im japanischen Itoman City, Präfektur Okinawa, erhalten. Das Projekt soll bis März 2026 abgeschlossen sein und umfasst die Aufrüstung der Hauptausrüstung, der Wasserversorgungsanlagen sowie der elektrischen Instrumente und Abgasreinigungsanlagen. Durch den Einsatz hocheffizienter Motoren und Transformatoren sowie die Installation einer neuen Dampfturbine mit einer Erzeugungskapazität von 295 kW wird die Energieeffizienz der Anlage deutlich gesteigert. Ziel des Projekts ist eine Reduzierung der jährlichen CO2-Emissionen um mindestens drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Solide Finanzierungsbasis für grüne Initiativen

Parallel dazu hat MHI seine finanzielle Basis für Umweltprojekte weiter gestärkt. Der Konzern unterzeichnete eine zweite Positive-Impact-Finanzierungsvereinbarung mit der Nippon Life Insurance Company im Wert von 2,0 Milliarden Yen. Diese Finanzierung zielt darauf ab, die im Rahmen der Unternehmensstrategien festgelegten Materialitäten zu unterstützen, darunter die Bereitstellung von Energielösungen für eine kohlenstoffneutrale Welt sowie die Transformation der Gesellschaft durch KI und Digitalisierung. Zusätzlich schloss MHI eine Kreditlinie im Rahmen des "Mizuho Eco Finance"-Programms mit der Mizuho Bank ab. Die Bewertung durch Mizuho Research & Technologies Co., Ltd. bestätigte, dass MHI die hohen Standards für Umweltinitiativen erfüllt, unter anderem durch seine Unterstützung der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) seit März 2019 und seine "MISSION NET ZERO"-Erklärung, die auf eine Klimaneutralität bis 2040 abzielt. Diese strategischen Finanzierungsvereinbarungen unterstreichen das langfristige Engagement von Mitsubishi Heavy Industries für Nachhaltigkeit und könnten die Attraktivität des Unternehmens für umweltbewusste Investoren weiter steigern.

