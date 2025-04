Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen erneut kräftig Fahrt aufgenommen. Zum Start in den April hat das Edelmetall ein weiteres Rekordhoch sowohl in Dollar als auch in Euro erklimmen können. Gold ist derzeit insbesondere als "Sicherer Hafen" extrem gefragt. Auch Zentralbanken haben in den vergangenen Monaten verstärkt zugegriffen.Am Dienstagmorgen hat Gold bei knapp 3.148 Dollar ein neues Rekordhoch erklimmen können. In Euro liegt die neue Bestmarke bei 2.908 Euro. Zu Wochenbeginn war das Edelmetall ...

