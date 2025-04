Frankfurt am Main (ots) -In einer Welt, in der fundierte Insights, Geschwindigkeit und Agilität über den Erfolg von Marken entscheiden, geht Toluna einen wegweisenden Schritt: Die globalen Marken Toluna, Harris Interactive, GutCheck und MetrixLab werden ab sofort in einem neuen, gemeinsamen und modernisierten Markenauftritt unter Toluna zusammengeführt.Diese strategische Neuausrichtung ist das Ergebnis jahrelanger Investitionen in Technologie, Künstliche Intelligenz, Forschungsexzellenz, hochwertige First-Party-Daten und globale Skalierbarkeit. Damit positioniert sich Toluna klar als Vorreiter für die nächste Generation von Marktforschung und Insights.Mit dem Zusammenschluss unter einer einheitlichen Marke schärft Toluna sein Leistungsversprechen: Ein starker Partner, der modernste End-to-End-Lösungen bietet - von agiler Forschung bis hin zu qualitativ fundierter Beratung - stets mit der optimalen Verbindung von menschlicher Expertise und modernster Technologie. Im Zentrum dieser Transformation steht die durchgängige KI-Integration in alle Prozesse, mit dem Ziel, die Geschwindigkeit der Datenlieferung zu erhöhen, die Datenqualität zu optimieren und tiefere Konsumenten-Einblicke zu ermöglichen.Toluna schöpft dabei seine neue Strahlkraft aus dem starken Zusammenspiel der drei Marken:- MetrixLab: innovative und zukunftsweisende Expertise in der Marken-, Produkt- und Kommunikationsforschung- Harris Interactive: exzellente Methodenkompetenz in der AdHoc Forschung- GutCheck: agile, qualitative und verhaltensorientierte Forschungsansätze - jetzt vereint auf einer gemeinsamen Plattform."Für uns ist das mehr als ein neues Logo - es ist ein neues Kapitel. Wir bringen nicht nur unsere Marken zusammen, sondern auch Menschen, Kulturen und Erfahrungen. Diese neue Phase steht für unsere gemeinsame Stärke und die Leidenschaft, mit der wir unsere Kundinnen und Kunden begleiten. Was bleibt, ist unser Herz für exzellente Forschung. Was dazukommt, ist noch mehr Innovationskraft, noch mehr Flexibilität - und ein echtes Versprechen: Wir denken Insights neu - gemeinsam mit Ihnen." - Claudia Gelbe, Managing Director DACH, Toluna"Für uns als Research- und Client-Services-Team steht eines ganz klar im Mittelpunkt: der echte Mehrwert für unsere Kund:innen. Durch die vereinte Marke können wir unsere Forschungsexpertise noch gezielter einsetzen, Prozesse intelligenter gestalten und Projekte schneller, flexibler und wirkungsvoller umsetzen - unabhängig davon, ob es sich um ein globales Tracking, eine lokale Konzeptstudie oder agile Forschung in Echtzeit handelt. Unsere Kund:innen profitieren von einer gebündelten Stärke, die sich in eine umfassende Beratungskompetenz übersetzt, ohne Komplexität - persönlich, verlässlich und zukunftsorientiert." - Laura Becker, DACH Country Head of Research & Client Services, Toluna.Im Rahmen dieser Weiterentwicklung präsentiert Toluna zudem TolunaID - den neuen Namen für die dedizierte Paneleinheit, die speziell auf die Bedürfnisse von Marktforschungsagenturen und Beratungsunternehmen ausgerichtet ist.Auch die Plattformen des Unternehmens wurden unter der neuen Markenidentität vereint:- Toluna Start, die leistungsstarke End-to-End Insights-Technologieplattform- Influencers by Toluna, die eigene globale First-Party-Panel-Community mit Reichweite in über 70 Märkten weltweit.Mehr erfahren unter: www.tolunacorporate.comPressekontakt:kira.chan-a-sue@toluna.comOriginal-Content von: ToLuna Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105331/6002995