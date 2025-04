© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mateusz Slodkowski

Alphabet-Tochter YouTube erobert die Medienwelt und verdrängt traditionelle TV-Giganten in den USA - Analysten prophezeien explosive Wachstumschancen!YouTube hat sich still und leise zum größten Aggregator von TV-Inhalten in den USA entwickelt - und könnte laut der Investmentfirma MoffetNathanson eine Bewertung von bis zu 550 Milliarden US-Dollar erreichen. Damit würde die Plattform rund ein Drittel der aktuellen Marktkapitalisierung von Alphabet ausmachen. Die Videoplattform, die einst als einfache Sharing-Seite für Nutzerinhalte begann, hat mittlerweile klassische TV-Sender und Streaming-Dienste wie Disney, Fox, Paramount, NBCUniversal und sogar Netflix in Sachen Zuschauerbindung …