Donald Trumps Lieblingswort ist Zölle. Mit Zöllen will er der Welt zeigen, dass sie sich mit jedem anlegen kann, aber ganz bestimmt nicht mit ihm. "Ich will noch mehr Zölle", sagt er. "Viele Zölle, hohe Zölle, dicke Zölle. Amerika muss frei werden, eine Insel." Auch sein Berater Elon Musk lässt aufhorchen.Trump will Amerika wieder großartig machen. "Und eine großartige Nation kann alles alleine. Ich wette, auf unserem heiligen Boden gedeihen auch Kaffeebohnen. Oder Kakao, den ich übrigens immer ...

