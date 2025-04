The following instruments on XETRA do have their first trading 01.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.04.2025Aktien1 CA92905D2032 Vortex Energy Corp.2 NO0013524942 Zelluna ASAAnleihen/ETF1 FR001400YNT2 SNCF S.A.2 XS3038659267 Eurofins Scientific S.E.3 USF3445AYX01 Forvia SE4 XS3040333638 HLD Europe S.C.A.5 XS3038559129 Mongolian Mining Corp.6 XS3035948762 QBE Insurance Group Ltd.7 XS3038052067 Swiss Re Subordinated Finance PLC8 AT0000A3KPL8 Erste Group Bank AG9 XS3042808835 JPMorgan Chase Financial Company LLC10 DE000A4DFLK9 PCC SE11 XS3021378388 Rumänien, Republik12 IE000BUIVY49 iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF