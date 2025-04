Es gibt zwei gute Nachrichten an diesem Dienstagmorgen: Erstens hat der DAX gestern seine Unterstützung bei 22.179 Punkten gehalten. Damit bleibt aus technischer Sicht das mögliche Kursziel 26.800 Zähler bestehen. Zwar sind im Laufe des Monats weitere Kursverluste unter die 22.000er Marke nicht auszuschließen, bevor es dann Ende April wieder um den Monatsschlusskurs gehen wird. Trotz der hohen Volatilität bleibt der Aufwärtstrend im DAX aber intakt. Das ist die zweite gute Nachricht.

Man kann Trumps Strafzöllen der vergangenen Wochen sogar etwas Gutes abgewinnen. Zwar steht morgen der von ihm ausgerufene "Tag der Befreiung" an, allerdings hat er mit den 25 Prozent auf alle importierten Autos schon eine ziemlich große Katze aus dem Sack gelassen. Die Börse könnte also auch mit einem positiven Reflex auf die eventuell nur noch kleinen Zugaben reagieren. Anleger könnten dann die schlechten Nachrichten kaufen, in der Erwartung, dass das meiste bereits in den Kursen eingepreist wurde. Immerhin ist der DAX seit Mittwoch in der Spitze um mehr als fünf Prozent gefallen.

Die Richtungslosigkeit dürfte mindestens mal bis morgen anhalten. Niemand wird sich aus der Deckung wagen, bis Trump gesprochen hat. Auf die Verkündung der umfassenden Strafzölle am Mittwoch könnte dann aber auch eine Phase der Verhandlungen folgen, die wahrscheinlich nicht schnell beendet sein wird. Die Volatilität dürfte damit ein ständiger Begleiter der Anleger im laufenden zweiten Quartal bleiben.

