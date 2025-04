Der Bund stellt weitere 300 Mio. Euro für das Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau" (KFN) bereit. Mit dem Programm, das sich an Privatpersonen, Unternehmen und andere Investoren richtet, wird der Neubau und Erstkauf klimafreundlicher Gebäude unterstützt. Der Bund stockt die Mittel für das Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau" (KFN) um weitere 300 Mio. Euro auf. "Es freut mich, dass unser Programm 'Klimafreundlicher Neubau' weiterhin so gut am Markt angenommen wird. Wir konnten damit seit ...

