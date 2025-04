NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Eni den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet mit Blick auf die Zahlen zum ersten Quartal positive Nachrichten. Die fundamentale Einstufung wurde mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Overweight" belassen. Taktisch suche er nach Energieunternehmen, die ein solides Geschäft im ersten Quartal, saisonale Schwankungen, Handelspotenzial und Schuldenabbau bieten - Eni eigne sich dafür am besten, schrieb Analyst Matthew Lofting in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 23:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0003132476