(shareribs.com) London 01.04.2025 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag weiter nach oben. Während sich die Marktteilnehmer zurückhalten, gibt es kurzfristig treibende Faktoren für die Ölpreise. Die US-Regierung dürfte in dieser Woche umfangreiche Zölle gegen zahlreiche Handelspartner des Landes ankündigen. Trump hat den 2. April, an dem die Zölle in Kraft treten sollen, als "Tag der Befreiung" bezeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...