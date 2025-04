ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 36 auf 37,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christopher Tong kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2027 am Montagabend aufgrund zunächst moderaterer Wachstumserwartungen. 2026 dürfte das Tempo wieder anziehen. Anders als zuletzt berücksichtigt er in seinem Bechtle-Modell nun wieder einen Bewertungsaufschlag zur Branchengruppe./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 16:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005158703