Die Aktien des deutschen Windturbinenherstellers Nordex verzeichneten am Dienstag einen deutlichen Kursanstieg im MDAX. Verantwortlich für diese positive Entwicklung ist ein bedeutender Auftragseingang aus Finnland, der nach den jüngsten Kursrückgängen für frischen Optimismus bei Anlegern sorgte. Das schwedische Unternehmen OX2 hat Ende März zwei umfangreiche Bestellungen für insgesamt 70 Windturbinen des Typs N175/6.X mit einer Gesamtkapazität von 472 Megawatt platziert. Diese Großaufträge umfassen zusätzlich einen Premium-Servicevertrag für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen über einen außergewöhnlich langen Zeitraum von 35 Jahren.

Technologische Innovation für nordische Märkte

Die bestellten Windkraftanlagen, die neueste Variante aus der Delta4000-Serie von Nordex, werden in zwei finnischen Projekten zum Einsatz kommen: 16 Turbinen im Projekt Honkakangas in Mittelösterbotten und 54 Anlagen im Projekt Rajamäenkyla in Südösterbotten. Bemerkenswert ist, dass dies die erste Investitionsentscheidung für diesen neuen Turbinentyp in der nordischen Region darstellt. Die Anlagen werden mit 162 Meter hohen Stahlrohrtürmen ausgestattet und für die besonderen klimatischen Bedingungen angepasst. Die Turbinen für Honkakangas erhalten zudem das fortschrittliche Anti-Icing-System von Nordex, das eine hohe Betriebsbereitschaft auch unter vereisenden Bedingungen gewährleistet. Die Installation der Windturbinen ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen, mit einer geplanten Inbetriebnahme der Windparks in den Jahren 2027 bis 2028. Für Nordex bedeutet dieser Auftrag nicht nur eine Stärkung des Auftragsbestands, sondern auch eine Bestätigung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer neuesten Technologie im anspruchsvollen nordischen Markt.

