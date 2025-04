Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Hauptaugenmerk der Akteure an den Finanzmärkten dürfte heue dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes gelten, so die Analysten der Helaba.Es sei der wohl am meisten beachtete Stimmungswert in den USA, der wichtige Hinweise auf die konjunkturelle Dynamik liefere. Die Vorgaben seien per saldo schwach. So weise die Indikation der regionalen Industriebefragungen gen Süden und der erst zwei Monate währende Ausflug des ISM-Index in die Wachstumszone (>50) könnte bereits wieder beendet werden. Unter anderem dürfte die wankelmütige US-Politik dabei eine Rolle spielen, die letztlich mit der Einführung und Erhöhung von Zöllen gegenüber vielen Handelspartnern für höhere Kosten und auch für Verunsicherung sorge. Die Subkomponenten der Unternehmensbefragung zu den Preis- sowie den Beschäftigungsentwicklungen würden vermutlich auch bei den FED-Vertretern beobachtet werden. Während erstere nochmals auf hohem Niveau steigend erwartet werde, sei fraglich, ob sich die Industriebeschäftigung positiver darstellen könne. Es seien vor allem die nach oben gerichteten Risiken für die Inflation, die die FED im Zinssenkungszyklus zu einer Pause veranlasst hätten. Marktseitig würden bereits mehr als zwei Zinssenkungen in diesem Jahr eskomptiert. ...

