Der insolvente Batteriehersteller Northvolt wird nur 1.700 der bislang 4.500 Angestellten in seinem Heimatland Schweden weiterbeschäftigen - 2.800 Menschen verlieren ihre Jobs. Der Insolvenzverwalter ist erleichtert, den Betrieb zumindest in eingeschränktem Umfang aufrecht zu erhalten, um dadurch attraktiv für mögliche Käufer zu bleiben. Northvolt galt bis vor kurzem als größter Hoffnungsträger der Automobilindustrie, um in Europa eine gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...