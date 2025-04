Mainz (ots) -Der Anfragen-Manager vom Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) entwickelt sich zum unverzichtbaren Tool für die digitale Organisation von Pflegeanfragen und überzeugt mit einer praxisnahen Lösung für den Pflegealltag. Wie moderne Digitalisierung konkret entlasten kann, zeigt der Verbund Pflegehilfe vom 8. bis 10. April auf der Altenpflegemesse in Nürnberg - Halle 7, Stand 172. Vor Ort haben Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit, den Anfragen-Manager live zu erleben und sich direkt über Vorteile, Funktionen und Integration in bestehende Prozesse zu informieren.Die Altenpflegemesse gilt als die führende Fachmesse der Pflegewirtschaft im deutschsprachigen Raum. Sie bringt Entscheiderinnen und Entscheider aus allen Bereichen der stationären und ambulanten Pflege zusammen - von Trägern über Leitungskräfte bis hin zu IT- und Pflegemanagement. Im Zentrum stehen Innovationen, die den Pflegealltag nachhaltig verbessern. Der Anfragen-Manager reiht sich hier nahtlos ein und adressiert eine zentrale Herausforderung der Branche: den effizienten Umgang mit Anfragen, Ressourcen und Kapazitäten.Alle Anfragen zentral und strukturiert verwaltenPflegeeinrichtungen und ambulante Dienste stehen täglich vor der Herausforderung, zahlreiche Anfragen aus unterschiedlichen Kanälen zu managen. Der Anfragen-Manager bringt Ordnung in diesen Prozess: Sämtliche Anfragen von Krankenhäusern, Pflegebedürftigen und Angehörigen werden digital erfasst, gebündelt und strukturiert.Die Vorteile auf einen Blick:- Zentrale Plattform: Alle Anfragen werden an einem Ort verwaltet, wodurch Informationsverluste vermieden werden.- Optimierter Aufnahmeprozess: Pflegeanbieter können Anfragen effizienter bearbeiten und Ressourcen gezielter einsetzen.- Intelligente Warteliste: Freie Kapazitäten werden mit passenden Anfragen verknüpft - digital und automatisiert.- Nahtlose Integration: Die Software lässt sich problemlos in bestehende Branchensysteme einbinden.Live-Webinar am 4. AprilDer Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) präsentiert mit dem Anfragen-Manager eine innovative Software as a Service (SaaS)-Lösung. Interessierte Pflegeeinrichtungen können die Software in einem exklusiven Live-Webinar in Aktion erleben: Am 4. April von 14 bis 15 Uhr findet die offizielle Produktvorstellung statt (Anmeldelink (https://events.teams.microsoft.com/event/56b5fb70-1367-406a-899b-ac0dac492b01@cab3057c-745b-4932-8ca3-08d35c4a20b7)).Über den Verbund PflegehilfeDer Verbund Pflegehilfe (https://www.pflegehilfe.org/) ist ein führender Anbieter von Beratungslösungen und digitalen Tools für die Pflegebranche. Mit innovativen Lösungen wie dem Entlass-Manager (https://www.pflegehilfe.org/entlass-manager) und dem neuen Anfragen-Manager erleichtert das Unternehmen den Arbeitsalltag von Pflegeeinrichtungen und trägt zur Optimierung der Patientenversorgung bei.Pressekontakt:Samantha Ackermann01760 21420249presse@pflegehilfe.deOriginal-Content von: Verbund Pflegehilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138510/6003110