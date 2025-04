Grömitz (ots) -Vom 2. bis 6. Juli 2025 findet das Familien-Musikfestival "Sonne, Strand & Sterne" im Strandbereich neben der Seebrücke des Ostseebades Grömitz statt. An fünf sommerlichen Tagen werden schillernde Stars und Sternchen ihre aktuellen Hits und Klassiker präsentieren. Von Mittwoch bis Freitag (2. bis 4. Juli) wird es ein buntes Tagesprogramm für die ganze Familie sowie kostenfreie Live-Konzerte mit Philipp Dittberner, Sarah Engels und dem NDR-Festival mit Tim Kamrad am Abend geben.Am Samstag, 5. Juli und Sonntag, 6. Juli 2025, dürfen sich Musikliebhaber im Rahmen von "Sonne, Strand & Sterne SPECIAL" auf zwei besondere Konzertabende mit Wincent Weiss sowie Vanessa Mai, Anna-Maria Zimmermann und Mia Weber freuen. Bereits jetzt steht fest: Das Konzert von Wincent Weiss am 5. Juli 2025 ist restlos ausverkauft. Der beliebte Künstler wird mit Hits wie Feuerwerk und Musik sein für eine mitreißende Sommernacht sorgen.Doch auch wer kein Ticket ergattern konnte, hat die Möglichkeit, an den kostenfreien Veranstaltungstagen vom 2. bis 4. Juli die musikalischen Highlights zu erleben.Sonne, Strand & Sterne | 2. - 4. Juli 2025 | Philipp Dittberner, Sarah Engels, NDR-Festival mit Kamrad + Tagesprogramm für die ganze FamilieVon Mittwoch bis Freitag können sich Besucher auf ein abwechslungsreiches Tagesprogramm sowie kostenlose Live-Konzerte am Abend im Rahmen von "Sonne, Strand & Sterne" freuen. Auf "Wolke 4" startet das Musik-Beachfestival mit dem deutschen Solo-Künstler Philipp Dittberner, der am Abend des 2. Juli kostenfrei auf der Bühne steht. Bereits ab Mittag können die Besucher den ersten Festivaltag bei Yoga-Sessions, Tanzkursen, sportlichen Aktivitäten und Spiele-Aktionen für Kinder genießen.Am Abend des 3. Juli tritt Sarah Engels auf, bekannt aus der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Sie wird mit ihren Hits wie "Te Amo Mi Amor" die Bühne erobern.Der dritte Festivaltag endet am Freitagabend, 4. Juli, mit dem großen NDR-Festival mit Tim Kamrad - unter anderem bekannt aus der The Voice Jury - was die ersten drei kostenfreien Festivaltage gebührend abschließen wird.Ein besonderes Highlight verspricht außerdem das große Festival-Finale am Sonntag, den 6. Juli 2025, zu werden.Mit einem außergewöhnlichen Abschlusskonzert werden Vanessa Mai, Anna-Maria Zimmermann und Mia Weber das Festival bereichern. Vanessa Mai, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus modernem Pop und Schlager eine große Fangemeinde gewonnen hat, wird um 20:30 Uhr die Bühne am Strand betreten und eine spektakuläre Bühnenshow präsentieren. Sie hat sich in den letzten Jahren zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen in der deutschen Musikszene entwickelt. Mit Hits wie "Ich sterb für dich", "Regenbogen" und "Wolkenfrei" begeistert sie Millionen von Fans. Ihre Konzerte sind bekannt für spektakuläre Inszenierungen, energiegeladene Choreografien und ihre mitreißende Bühnenpräsenz. Anna-Maria Zimmermann ist die musikalische Partyqueen und selbstbewusste Temperamentsfrau in einem: Sie heizt bereits seit über 17 Jahren mit ihren Songs und ihrer ungebrochenen Lebensfreude das Publikum an. Mia Weber zeigt sich immer authentisch und als eine Künstlerin, die ihre Musik mit Leidenschaft und Hingabe liebt und lebt.Tickets für das Konzertfinale am 6. Juli mit Vanessa Mai, Anna-Maria Zimmermann und Mia Weber sind unter eventim.de, myticket.de sowie in der Tourist-Info am Seebrückenvorplatz erhältlich.Weitere Informationen zu Sonne, Strand & Sterne 2025 sind unter groemitz.de/sonne-strand-sterne zu finden.Pressekontakt:Tourismus-Service GrömitzThuan NguyenNeuer Markt 1, 23743 GrömitzTel.: 04562 - 256 263E-Mail: t.nguyen@groemitz.deInternet: www.groemitz.deOriginal-Content von: Tourismus-Service Grömitz / OstseeFerienLand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18560/6003118