Original-Research: Heidelberg Pharma AG - von EQUITS GmbH

01.04.2025 / 09:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von EQUITS GmbH zu Heidelberg Pharma AG



Unternehmen: Heidelberg Pharma AG

ISIN: DE000A11QVV0



Anlass der Studie: Research Update EQUI-Note Empfehlung: Kaufen

seit: 01.04.2025

Kursziel: 12,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 07.03.2024

Analyst: Thomas Schiessle



EQUI.TS GmbH (01.04.2024) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Heidelberg Pharma AG:



Zielkurs steigt - Cash-Reach bis "ins Jahr 2027" - frequenter Newsflow Heidelberg Pharma AG (kurz: HPHA) berichtete am 24.03.25 über ein sehr erfolgreiches FY 24; das gilt sowohl strategisch als auch finanztechnisch. Das Portfolio der Entwicklungskandidaten wurde gestärkt, gleichzeitig konnte der Cash-Reach "ins Jahr 2027"ausgeweitet werden. Die angestrebte TLX250-CDx-Zulassung in CY 25 wird eine Vertragszahlung von Lizenznehmer Telix in Höhe von US$ 70 Mio. an HPHA zum Jahresende auslösen Der Zielkurs steigt. Dominant bleibt auf absehbare Zeit der Werttreiber HDP-101, der im H2/25 planmäßig in eine neue - wertschaffende - Entwicklungsphase eintreten dürfte.



Die absehbar anhaltende Investitionsphase prägt das laufende Geschäftsjahr und die Guidance FY 25 mit einem anvisierten EBIT-Verlust in Höhe von EUR -30,0 bis EUR -35,0 Mio. und könnte nach Analystenmeinung bis zu einem wichtigen Daten- und Entscheidungspunkt bei HDP-101 (Ende Phase I/IIa) verwässerungsfrei finanziert werden. Die (ersten) Ergebnisse der 7. Kohorte der HDP-101 Phase I-Studie dürften anlässlich des 30. EHA Congress (12.-15.07.25) in Mailand publiziert und in einer folgenden, achten Studien-Kohorte bestätigt werden; bevor aus Analystensicht die Dosis für die Wirksamkeitsstudien (Phase IIa) - Start u.E. im H2/25 - festgelegt werden dürften.



Im H2/25 erwarten wir zusätzlichen positiven Newsflow, wenn der Weg zur US-Markteinführung von TLX250-CDx durch Lizenznehmer Telix, Melbourne - nach einem erfolgreichen PDUFA-Date am 27.08.25 durch die FDA - geebnet wird. Das Einnahmepotential des Diagnostikums TLX250-CDx wird von Telix aktuell auf ein Peak Sales von ca. US$ 750 Mio. p.a. geschätzt, was u.E. eine Lizenzeinnahme-Indikation für HDPA auf ca. US$ 150 Mio. verortet.

Die Kommerzialisierungsbreite, also die Robustheit und Skalierungsfähigkeit des Geschäftsmodels, nimmt kontinuierlich zu. Der Zielkurs steigt und wir bekräftigen unsere Kauf-Empfehlung.



...........................................................................

Die vollständige Analyse können Sie hierüber beziehen: http://www.equits.com/research-reports











Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32108.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.equits.de



Kontakt für Rückfragen:

Thomas J. Schießle

(Analyst und Geschäftsführer)



EQUI.TS GmbH

Am Schieferstein 3

60435 Frankfurt am Main

Germany



T: +49 (0) 69 95 45 43 60

M: +49 (0)179 91 83 55



www.equits.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2109800 01.04.2025 CET/CEST



°