Aream Solar Finance GmbH: Gemeinderat gibt grünes Licht für Bebauungsplan und 68-MWp-Solarpark mit Batteriespeicher



01.04.2025

Aream Solar Finance GmbH: Gemeinderat gibt grünes Licht für Bebauungsplan und 68-MWp-Solarpark mit Batteriespeicher



Düsseldorf, 1. April 2025 - Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, erreicht den nächsten Meilenstein bei der Entwicklung ihres 68-MWp-Solarparks. So hat der zuständige Gemeinderat den Bebauungsplan für das geplante Freiflächen-Photovoltaikprojekt in Sachsen-Anhalt beschlossen. Mit diesem Satzungsbeschluss verfügt das Projekt nunmehr auch über eine planungsrechtlich tragfähige Grundlage. Der Satzungsbeschluss ist ein bedeutender Zwischenschritt mit Signalwirkung für die Investitionssicherheit: Er zeigt, dass strukturierte, transparente und lokal abgestimmte Planungsverfahren erfolgreich geführt und umgesetzt werden können. Gleichzeitig bildet er die Grundlage für die nun anstehende Prüfung durch die höhere Verwaltungsbehörde. "Der Satzungsbeschluss belegt, was ein partnerschaftliches Miteinander aus Verwaltung, Politik und Projektentwicklung erreichen kann - und wie Vertrauen zur Grundlage von Investitionssicherheit, Energiewende und lokaler Wertschöpfung wird. Durch frühzeitige Einbindung, nachvollziehbare Argumente und eine über Zuständigkeitsgrenzen hinausgehende Abstimmungsbereitschaft wurden eine Planung auf Augenhöhe und ein Vorhaben mit direkter Wirkung ermöglicht: für die Region, für das Energiesystem und für das Vertrauen in nachhaltige Investitionen, die Verantwortung und Rendite zusammenbringen. Wir freuen uns darauf, die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Partnern vor Ort fortzusetzen", erklärt René Kautz, Geschäftsführer der Aream Solar Finance GmbH.



Investorenkontakt

Aream Solar Finance GmbH

René Kautz

Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

Web: www.aream.de



Finanzpressekontakt

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Tel.: +49 (0)89 88 96 906 25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

Web: www.linkmarketservices.eu



