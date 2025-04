HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Vossloh zwar von 61 auf 70 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Erholungsrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Christian Cohrs sieht in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung nun kaum noch Potenzial für die Anteilsscheine des Bahntechnikkonzerns - trotz zuletzt guter Geschäftszahlen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007667107