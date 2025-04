BERLIN (dpa-AFX) - Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht die Migrationspolitik der Ampel-Koalition als Erfolg. So sei die Fachkräfte-Einwanderung seit 2021 um 77 Prozent gestiegen. "Wir sind heute ein Land, das mehr in Integration investiert und attraktiver ist für talentierte und qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte aus aller Welt", erklärte die SPD-Politikerin in einer Mitteilung.

"Zugleich haben wir die irreguläre Migration deutlich zurückgedrängt", sagte Faeser demnach weiter. Die Asylzahlen seien 50 Prozent niedriger, die Zahl der Abschiebungen um 55 Prozent höher als vor zwei Jahren./hrz/DP/mis