PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources gibt bekannt, dass die vermittelte Privatplatzierung überzeichnet ist

Toronto (pta000/01.04.2025/09:51 UTC+2)

Toronto, Kanada, 31. März 2025 - Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die vom Unternehmen am 27. März 2025 angekündigte Privatplatzierung nach besten Kräften (das "vermarktete Angebot") überzeichnet und vollständig zugeteilt ist. Im Rahmen des vermarkteten Angebots beabsichtigt das Unternehmen, durch den Verkauf von bis zu 5.263.158 Einheiten des Unternehmens (die " Einheiten") zu einem Preis von 0,95 CAD pro Einheit (der "Angebotspreis") einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5.000.000 CAD zu erzielen. Red Cloud Securities Inc. agiert als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, zu dem auch CIBC World Markets Inc., Canaccord Genuity Corp. und Haywood Securities Inc. (zusammen die "Agenten") in Verbindung mit dem Angebot (wie unten definiert) gehören.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Unit-Aktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (ein ganzer Optionsschein, ein "Warrant"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 1,40 CAD zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) liegt.

Die Vermittler haben eine Option, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 1.052.632 zusätzliche Einheiten zum Angebotspreis für bis zu 1.000.000 CAD an Bruttoeinnahmen zu verkaufen (die "Option der Vermittler" und zusammen mit dem vermarkteten Angebot das "Angebot").

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") werden bis zu 5.894.737 Einheiten, die im Rahmen des Angebots verkauft werden können (die "LIFE-Einheiten"), Käufern in allen kanadischen Provinzen außer Québec (die "kanadischen Verkaufsjurisdiktionen") gemäß der Ausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 zum Kauf angeboten. Es wird davon ausgegangen, dass die den LIFE-Einheiten zugrunde liegenden Unit-Aktien und Warrant-Aktien gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung sofort frei handelbar sind, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden.

Alle anderen im Rahmen des Angebots verkauften Anteile (die "Nicht-LIFE-Anteile") können ausgegeben werden an: (i) Käufer in den kanadischen Verkaufsjurisdiktionen gemäß den Ausnahmeregelungen für "zugelassene Investoren" und "Mindestinvestitionen" gemäß NI 45-106 und (ii) Käufer außerhalb Kanadas, einschließlich Käufer mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten gemäß einer oder mehrerer Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung. Die Anteile und Optionsscheine, die aus dem Verkauf von Nicht-LIFE-Anteilen an (i) kanadische Käufer emittiert werden, unterliegen in Kanada einer Haltefrist, die an dem Tag endet, der vier Monate plus einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, und (ii) an Käufer außerhalb Kanadas können in solchen Ländern außerhalb Kanadas Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Länder unterliegen. Käufern wird empfohlen, in dieser Hinsicht ihre eigenen Rechtsberater zu konsultieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots für die weitere Exploration und Erschließung des Projekts Iska Iska in Südbolivien sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Der Abschluss des Angebots ist für den 8. April 2025 (das "Abschlussdatum") oder ein anderes vom Unternehmen und den Vermittlern vereinbartes Datum vorgesehen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange.

Es gibt ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem Angebot, das unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.elororesources.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten diese Angebotsunterlage lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Edel- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Québec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am äußerst aussichtsreichen Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Departement Potosi im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und unter seinen Unterlagen auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet (zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss des Angebots, das voraussichtliche Abschlussdatum des Angebots und die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot). Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen oder dass (i) das Unternehmen in der Lage sein wird, das vermarktete Angebot zu den oben angeführten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, oder dass (ii) die Erlöse aus dem Angebot wie vorgesehen verwendet werden. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

