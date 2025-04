Grüne Vorzeichen lassen sich dieser Tage nicht so leicht finden, schon gar nicht bei Nebenwerten. Bei Nordex gibt es sie aber am Dienstag in der Früh: Der Hersteller von Windkraftanlagen meldet einen neuen Großauftrag aus Skandinavien. Ox2, ein schwedischer Spezialist für Erneuerbare Energien, hat bei Nordex 70 Turbinen des Typs N175/6. X bestellt. Dabei handelt es sich um die neueste Variante der Delta4000-Serie, die auch in Gegenden mit schwachen und mittleren Windgeschwindigkeiten gute Erträge ...

