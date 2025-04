Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Digitale Zwillinge auf der gesamten Werksebene eröffnen neue Möglichkeiten für das Testen virtueller SteuerungenDeutschland, 1. April 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc., das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird auf der Hannover Messe 2025, die vom 31. März bis 4. April in Hannover stattfindet, offiziell die Fähigkeiten von Emulate3D® Factory Test (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/designsuite/emulate3d-digital-twin.html?utm_source=ThirdParty&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_DE_CMP-07399-H5G8F8&utm_content=Emulate_3D) vorstellen.Nach der Einbindung von NVIDIA Omniverse (https://urldefense.com/v3/__https:/www.nvidia.com/en-us/omniverse/__;!!JhrIYaSK6lFZ!o6HkwzAUSlj8oJPC-VkSJMd_3paYwCpwIRoqd6D_PwlJSko1kWCPtOeMCPFOBIlxKwnXGjtz6Y4y-qcUg6Srdu09zjrBiZ3Rj1U$%20) APIs und OpenUSD (https://urldefense.com/v3/__https:/www.nvidia.com/en-us/omniverse/usd/__;!!JhrIYaSK6lFZ!o6HkwzAUSlj8oJPC-VkSJMd_3paYwCpwIRoqd6D_PwlJSko1kWCPtOeMCPFOBIlxKwnXGjtz6Y4y-qcUg6Srdu09zjrBu5hh9yk$%20) definiert diese Technologie digitale Zwillinge (https://urldefense.com/v3/__https:/www.nvidia.com/en-us/glossary/digital-twin/__;!!JhrIYaSK6lFZ!o6HkwzAUSlj8oJPC-VkSJMd_3paYwCpwIRoqd6D_PwlJSko1kWCPtOeMCPFOBIlxKwnXGjtz6Y4y-qcUg6Srdu09zjrBCIPwWRw$) neu und bietet leistungsstarke neue Funktionen für virtuelle Steuerungstests im Werksmaßstab, mit denen Hersteller ihre Automatisierungssysteme vor dem Einsatz durch virtuelle Werksabnahmeprüfungen validieren können."Die Skalierung digitaler Zwillinge auf die gesamte Werksebene ist für den modernen Industriebetrieb von entscheidender Bedeutung", sagt Matheus Bulho, Senior Vice President, Software und Steuerung, Rockwell Automation. "Mit der Einführung von Emulate3D Factory Test können Hersteller jetzt ihre Automatisierungssysteme mit größerer Genauigkeit und Effizienz testen, iterieren und optimieren - noch bevor ein einziges Gerät installiert ist."Fabriken sind komplex und bestehen aus Tausenden von beweglichen Teilen, Hochgeschwindigkeitsmaschinen und ineinandergreifenden Systemen, die eine präzise Koordination erfordern. Factory Test wurde entwickelt, um diese Komplexität zu bewältigen, indem es einen modularen Modellierungsansatz bietet. Mit ihm können Teams Modelle für Mechanik, Elektrik, Steuerungsprozesse, Robotik und Geräteverhalten in einem einheitlichen digitalen Zwilling erstellen, verifizieren und kombinieren.Zur Markteinführung wird Emulate3D Factory Test wichtige Funktionen präsentieren, wie u. a.:- Abstimmung mehrerer Modelle - Synchronisierung mehrerer Systemmodelle für Tests im Fabrikmaßstab.- Moderne DevOps-Workflows - Testen, Bereitstellung und Nachverfolgung von Versionskontrollen, wobei alle Projektbeteiligten mit der neuesten Version arbeiten, Verfolgung von Änderungen in Echtzeit und teamübergreifende Abstimmung möglich.- Test Runner - Ermöglicht wiederholbare, automatisierte Tests im entsprechenden Maßstab.- Fault Framework - Simulation von Fehlerbedingungen für das Erreichen von Systemausfallsicherheit.- Erweiterte Visualisierung für die gesamte Fabrik - Unterstützt durch NVIDIA Omniverse APIs, zunächst über eine private Vorschau verfügbar."NVIDIA Omniverse und OpenUSD definieren neu, wie die Industrie KI-gestützte Simulationen zur Optimierung von Design und Betrieb einsetzt", sagte Brian Harrison, Senior Director für Omniverse bei NVIDIA. "Mit Emulate3D Factory Test integriert Rockwell Automation die Technologien von Omniverse und OpenUSD, um der Industrie digitale Zwillinge der nächsten Generation zur Verfügung zu stellen und Teams bei der Simulation, Validierung und Optimierung komplexer Fertigungssysteme im jeweiligen Maßstab zu unterstützen."Die Einführung von Factory Test stellt einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einem intelligenteren, autonomen Betrieb dar.Rockwell wird Emulate3D Factory Test auf der Hannover Messe 2025 präsentieren, wo Teilnehmer Live-Vorführungen der Software erleben und sehen können, wie fortschrittliche Simulation und digitale Zwillingstechnologie die Automatisierung im Fabrikmaßstab ermöglichen.Klicken Sie hier (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/events/hannover-messe.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-06612-C5R1N0&utm_content=news_wire%20), um weitere Informationen über Emulate3D Factory Test und die Präsenz von Rockwell auf der Hannover Messe 2025 zu erhalten.Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK (https://urldefense.com/v3/__https:/www.prnewswire.com/news-releases/plex-systems-launches-production-monitoring-to-help-manufacturers-gain-plant-floor-visibility-301421057.html*financial-modal__;Iw!!JhrIYaSK6lFZ!o6HkwzAUSlj8oJPC-VkSJMd_3paYwCpwIRoqd6D_PwlJSko1kWCPtOeMCPFOBIlxKwnXGjtz6Y4y-qcUg6Srdu09zjrBQ7Vty6A$%20)) ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, USA, und beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com (https://www.rockwellautomation.com/%20).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2647124/E3D_Factory_Test.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-prasentiert-emulate3d-factory-test-auf-der-hannover-messe-2025-302410508.htmlPressekontakt:Stanley Miller,samiller1@ra.rockwell.comOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23136/6003180