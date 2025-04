Karlsruhe (ots) -Das Energieunternehmen unterstützt die lokale Vereinswelt und stellt moderne Outfits zur Verfügung. Bewerbungsportal jetzt geöffnet"Wir sind ein Team" - ob es die örtliche Tischtennismannschaft in einem Turnier ist oder ein Chor im nächsten Jahreskonzert: Alle Vereine sind stolz, wenn sie ihre Zusammengehörigkeit mit einem einheitlichen und modernen Look zeigen können. Mit einer aktuellen Aktion der EnBW Energie Baden-Württemberg AG rücken die neuen Trikots oder Polo-Shirts jetzt in greifbare Nähe. Bis Ende Juni können sich eingetragene gemeinnützige Vereine bundesweit online bewerben - 1.000 davon bekommen den Zuschlag."Mit unserem Angebot wollen wir den Teamgeist stärken und damit zugleich die wichtige Arbeit der Vereine in den Kommunen unterstützen", erklärt Projektleiter Noah Gwosdek von der EnBW: "Gerade in der heutigen Zeit ist die Kraft, die von gemeinnützigen Organisationen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgeht, von enormer Bedeutung." Projektleiterin Angiolina Greising ergänzt: "Bei der Bewerbung können die Vereine ihren Look über einen Online-Konfigurator auswählen - nach dem Motto 'Dein Verein. Euer Look. Unsere Energie.' Uns ist es wichtig, ein breites Portfolio an Farben und Produkten anzubieten, damit sich die teilnehmenden Vereine wiederfinden. Ein EnBW-Logo dokumentiert unsere Unterstützung."Die Trikots und Shirts werden von JAKO produziert. "Als Familienunternehmen ist es uns bei JAKO ein großes Anliegen, Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Deshalb legen wir großen Wert auf nachhaltige Materialien - die Trikots und Polos dieser Aktion bestehen aus recyceltem Polyester oder Bio-Baumwolle", beschreibt Tobias Röschl, Vorstand Marketing & Vertrieb bei JAKO. "Es freut uns sehr, gemeinsam mit EnBW ein Projekt zu unterstützen, das nicht nur den Teamgedanken und das Vereinsleben stärkt, sondern auch ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit im Sport setzt."Abwicklung und Versand der Trikotsätze erfolgen über 11teamsports. "Als führender Teamsporthändler in Europa sind wir stolz darauf, diese Aktion gemeinsam mit EnBW und JAKO abwickeln zu dürfen. Wir stehen voll und ganz hinter der Botschaft von EnBW, den Teamgeist zu stärken und die wertvolle Arbeit der Vereine in den Gemeinden zu unterstützen. Besonders freuen wir uns, dass die Textilien von JAKO einen Nachhaltigkeitsfokus verfolgen, ein Thema, welches auch bei uns eine hohe Relevanz hat", so Patrick Zilligen, Manager B2B bei 11teamsports.BewerbungsprozessDas Bewerbungsverfahren für das Trikotprogramm ist ab sofort bis zum 30. Juni 2025 geöffnet. Eine Jury aus EnBW-Mitarbeitenden wird die Bewerbungen bewerten und dabei Kriterien wie Gemeinnützigkeit, Nachhaltigkeit und Diversität zugrunde legen. Die ausgewählten Vereine werden zeitnah nach Bewerbungseingang von der EnBW über ihren Gewinn benachrichtigt.Weitere Informationen und das Bewerbungsformular sind hier verfügbar: enbw.com/trikotsÜber die EnBW Energie Baden-Württemberg AGMit rund 30.000 Mitarbeiter*innen ist die EnBW eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa. Sie versorgt rund 5,5 Millionen Kund*innen mit Energie und ist auf allen Wertschöpfungsstufen von der Erzeugung über den Handel bis hin zum Netzbetrieb und Vertrieb von Strom, Wärme und Gas aktiv. Im Zuge der Neuausrichtung vom klassischen Energieversorger zum nachhaltigen Infrastrukturunternehmen sind der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Verteil- und Transportnetze für Strom, Gas und Wasserstoff Eckpfeiler der EnBW-Wachstumsstrategie und Schwerpunkt der Investitionen.Bis 2030 plant die EnBW über 40 Milliarden Euro brutto zu investieren, rund 90 Prozent davon in Deutschland. Bis dahin soll rund 80 Prozent des EnBW-Erzeugungsportfolios aus erneuerbaren Energien bestehen, bereits bis Ende 2028 wird der Ausstieg aus der Kohle angestrebt. Dies sind zentrale Meilensteine auf dem Weg zur Klimaneutralität des Unternehmens im Jahr 2035. www.enbw.comPressekontakt:EnBW Energie Baden-Württemberg AGUnternehmenskommunikationE-Mail: presse@enbw.comTelefon: +49 721 63255550Website: www.enbw.comJAKOSelina FriesHead of Corporate Communication | Team Lead Brand MarketingE-Mail: selina.fries@jako.comTelefon: +49 7938 906344511teamsportsEmir CorhodzicGroup Corporate CommunicationsE-Mail: emir.corhodzic@11teamsports.comTelefon: +49 15115513394Original-Content von: EnBW Energie Baden-Württemberg AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12866/6003175