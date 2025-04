Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Beim Bund-Future ist festzuhalten, dass wohl ein nachhaltiger Sprung über die 21-Tage-Linie gelungen ist, das Retracement bei 128,83 und die Marke von 129,00 wurden aber nur zeitweilig überwunden, so die Analysten der Helaba.Erst über dem Widerstand bei 129,41 entstehe Raum bis zur 55-Tag-Lnie (130,14), bis 130,22 oder sogar bis 130,40. Das Hoch von Ende Februar habe bei 132,56 gelegen. Die quantitativen Indikatoren stünden einer fortgesetzten Erholung nicht im Weg. So würden sich RSI, Stochastic und MACD gen Norden richten. Letztere lägen dabei oberhalb der Signallinien. Der DMI habe nun auf Kauf gewechselt, der ADX sinke aber noch, was zeige, dass sich bislang kein neuer Trend aufgebaut habe. (01.04.2025/alc/a/a) ...

