Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich kürzlich auf niedrigem Niveau erholt und den höchsten Stand seit etwa zwölf Monaten erreicht. Trösten ließen die Aktionäre sich davon aber zu Wochenbeginn kaum. Die drohenden Trump-Zölle schürten die Verunsicherung und schickten reihenweise Aktien in die Tiefe. TUI blieb davon nicht verschont und setzte den Kurs in Richtung bedenklicher Regionen.

