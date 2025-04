Die Probleme bei Volkswagen reißen nicht ab: Nach dem Absatzrückgang in China, schwachen Elektro-Absatzzahlen in Europa und Trump-Zöllen in den USA folgen nun Boykottaufrufe in der Türkei. Das charttechnische Bild trübt sich unterdessen weiter ein - die Vorzüge generierten am Montag ein Verkaufssignal.Nach dem politischen Aufruhr in Istanbul wegen der Festnahme des abgesetzten Bürgermeisters Imamoglu geraten auch internationale Konzerne ins Visier öffentlicher Kritik - allen voran Volkswagen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...