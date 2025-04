HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Bewertung der Aktien von Tui beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analystin Marie-Therese Grübner sieht den Tourismuskonzern laut ihrer am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung als branchenführend in Europa mit einem einzigartigen und breit aufgestellte Geschäftsmodell. Die Reise-Nachfrage wachse immer noch schneller als die Weltwirtschaft, wobei Konsumenten zunehmend auf die Preise achteten. Das spiele Tui in die Hände wegen der Reisepakete und Frühbuchungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 07:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / 08:31 / MEZ

DE000TUAG505