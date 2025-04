Nordex schreibt skandinavisches Kapitel mit Großauftrag über 70 Windturbinen - OX2 setzt auf neueste Anlagentechnologie für Projekte in Finnland Die Nordex Group hat von OX2, einem führenden Entwickler und Betreiber von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien mit Sitz in Schweden, zwei bedeutende Aufträge über insgesamt 70 Windturbinen des neuen Typs N175/6.X erhalten. Die Turbinen kommen in zwei finnischen Windparks mit einer Gesamtleistung von rund 472 MW zum Einsatz - Honkakangas (16 Turbinen) und Rajamäenkyla (54 Turbinen). Erstmals wird die neueste Variante der erfolgreichen Delta4000-Serie ...

