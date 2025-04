Düsseldorf (ots) -- Höchste Auszeichnung für die TARGOBANK Filiale in Eschweiler- Besonders gut abgeschnitten bei den Kriterien: geringe Risiken für die lokale Umweltbelastung, Innenraumluftqualität und Barrierefreiheit- Vom Modellprojekt zu NachhaltigkeitsstandardsDie TARGOBANK hat von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) für ihren Standort in Eschweiler mit dem Platin-Zertifikat die höchste Auszeichnung für nachhaltige Innenräume erhalten.Die DGNB bewertet in ihrem Zertifizierungssystem für nachhaltige Innenräume Objekte nach 20 Kriterien, die den Themenfeldern Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Qualität, Technik und Prozessqualität zugeordnet sind. Mit einem Gesamterfüllungsgrad von 80,9 Prozent hat die Filiale in Eschweiler sehr gut abgeschnitten - hervorzuheben sind hier zum Beispiel die geringen Risiken für die lokale Umweltbelastung, die Innenraumluftqualität und die Barrierefreiheit mit einem Erfüllungsgrad von 100 Prozent.Mark Hartmaring, TARGOBANK Ressortleiter Vertrieb Privat- & Geschäftskunden, sagt: "Gegen den Branchentrend investieren wir mit innovativen Konzepten weiterhin in lokale Präsenz und persönliche Beratung. Nachhaltigkeit ist dabei ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Die Auszeichnung für unsere Filiale in Eschweiler zeigt, dass wir diesen Anspruch auch in der Praxis umsetzen. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen."Konsequent nachhaltig von Beginn anDie Flutkatastrophe im Juli 2021 hatte die alte Filiale der TARGOBANK in Eschweiler komplett zerstört. Die TARGOBANK mietete ein neues Objekt in der Englerthstr. 12 an, das sich damals im Rohbau befand, und achtete dabei von Beginn an konsequent auf Nachhaltigkeit. Am 1. August 2023 wurde die neue Filiale eröffnet.Verantwortlich für das Projekt war Sebastian Andreas aus dem TARGOBANK Immobilienmanagement. Er sagt: "Ökologische Aspekte sind schon seit vielen Jahren ein wichtiges Ziel in unserer Arbeit. So haben wir bei Modernisierungen und neuen Standorten auch bisher bereits bei der Auswahl der verwendeten Baumaterialien wie Farben, Teppichen und Möbeln auf Nachhaltigkeit geachtet. Beim Bauprozess in Eschweiler sind wir aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns von Beginn an von Sebastian Pohl, einem Auditor der Life Cycle Engineering Experts GmbH, für die DGNB Zertifizierung beraten und begleiten lassen."Die Erfahrungen aus dem Zertifizierungsprozess fließen nun in die Ausschreibung und Planung von Projekten mit ein. "Die verwendeten Materialien, Produkte und Prozesse werden auch bei zukünftigen Projekten in Filialen und Großgebäuden eingesetzt und zum Teil mit den Lieferanten als Standard festgelegt", erklärt Sebastian Andreas. Jetzt bestehen zum Beispiel die Schreibtische und die Küche aus FSC-zertifiziertem Holz und es wurden nur wasserlösliche Farbe verwendet."Die Filiale ist nicht nur kundenfreundlich und modern, sondern setzt auch Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit," sagt Dirk Engels, Filialleiter in Eschweiler. "Das Filialteam und unsere Kundinnen und Kunden fühlen sich hier in den Räumlichkeiten sehr wohl."----------------------------------Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,8 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige, freiberuflich Tätige und Gründer*innen an. Zum Leistungsspektrum im Firmenkundengeschäft gehören Unternehmens- und Sonderfinanzierungen für den gehobenen Mittelstand sowie Finanzierungen von Gewerbeimmobilien ebenso wie Zahlungsverkehr und Anlageprodukte. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah an ihren Kund*innen zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 340 Standorte in mehr als 250 Städten in Deutschland und ist online sowie telefonisch im Kundencenter rund um die Uhr erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kund*innen zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.200 Mitarbeiter*innen. In Duisburg führt die Bank ein Kundencenter mit 2.000 Mitarbeiter*innen. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring), Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen) und Frankfurt (Corporate & Institutional Banking). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die TARGOBANK eine sichere Partnerin für ihre Kund*innen.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich bietet Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit mehr als 77.000 Mitarbeitenden und 4.300 Filialen, die über 31 Millionen Kund*innen betreuen, ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen für Privatpersonen, freiberuflich Tätige und Unternehmen jeder Größe.Als eine der solidesten europäischen Bankengruppen belief sich ihr Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 auf 62,4 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio lag bei 18,5 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die erste französische Bankengruppe, die den Status eines Unternehmens mit Nachhaltigkeitsauftrag angenommen hat, vereint 14 regionale Crédit Mutuel Verbände. Darüber hinaus gehören zur Crédit Mutuel Alliance Fédérale auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere der CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris.Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr